Stredajší otvárací koncert One Day Jazz Festivalu sa presúva z Bratislavského hradu do NTC

BRATISLAVA 11. júna 2018 (WBN/PR) - Prvý festivalový večer letnej edície One Day Jazz Festivalu 2018, ktorý sa koná túto stredu 13. júna, sa presúva z areálu Bratislavského Hradu do priestorov Národného Tenisového Centra. O presune otváracieho koncertu z open air priestoru Hradu do indoorových priestorov NTC rozhodli organizátori dnes.Dôvodom je nepriaznivá predpoveď počasia a príliš vysoké riziko búrok, ktoré hrozia v deň koncertu. Organizátori sa preto rozhodli program z bezpečnostných dôvodov presunúť do NTC.informoval riaditeľ festivalu Martin Valihora.Program festivalového dňa ostáva nezmenený a zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti.Kompletný program festivalu: www.onedayjazz.sk/117/program.html