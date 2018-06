Stredisko pre ľudské práva sleduje legislatívu o rodinných prídavkoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 18. júna (TASR) – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) považuje za neprípustné, aby bola výška rodinných prídavkov vyplácaných do zahraničia závislá od kúpnej sily miesta trvalého bydliska dieťaťa. Uviedlo to v pondelok v reakcii na legislatívne aktivity Rakúskej republiky v súvislosti so zavedením nižších rodinných prídavkov na deti žijúce v zahraničí.Rakúsku legislatívu ohľadom rodinných prídavkov SNSĽP monitoruje. Aktuálne má rakúsky návrh zákona o zavedení nižších rodinných prídavkov na deti žijúce v zahraničí zaviesť právnu úpravu, podľa ktorej by sa rodinné prídavky pre rodičov pracujúcich v Rakúsku mali s platnosťou od roku 2019 prispôsobiť výške životných nákladov v domovských krajinách.skonštatoval jeho právnik Eduard Csudai. Vysvetlil, že ku kogentne dodržiavaným právnym predpisom EÚ patria osobitne normatívne akty regulujúce výkon základných práv a slobôd, ako aj všeobecný zákaz nerovného zaobchádzania na základe štátnej príslušnosti podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie.Všetky členské štáty sú preto podľa Csudaia zaviazané prijať národné podporné opatrenia voľného pohybu pracovníkov, prípadne odstrániť existujúce prekážky.ozrejmil.Stredisko v tlačovej správe zdôraznilo, že pri realizácii prenosu nároku na plnenia do domovského štátu ich príbuzných by nemal štát, v ktorom títo zamestnanci pracujú, z toho profitovať.upozornil Csudai.Členské štáty EÚ majú rozdielne sociálne systémy a rodinné dávky priznávajú v rozdielnych výškach.uvádza tlačová správa. Stredisko bude uvedený prípad ďalej sledovať a je pripravené poskytnúť slovenským orgánom štátnej správy, ktoré už vo veci konajú, odbornú súčinnosť.