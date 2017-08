Stredná Európa je magnetom pre zriaďovanie centier podnikových služieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) – Krajiny strednej a východnej Európy (SVE) sa stali výhodnou lokalitou pre zriaďovanie centier podnikových služieb pre mnohé zahraničné i nadnárodné spoločnosti. Firmy sem láka dobre vzdelaná, jazykovo zdatná a pomerne lacná pracovná sila. Uvádza sa to v súhrnnej správe realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.Píše sa v nej, že nadnárodné firmy dnes za účelom zriadenia centier podnikových služieb najčastejšie využívajú Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Estónsko, Lotyšsko a Litvu. Teda postkomunistické krajiny, ktorých vzdelávací systém produkuje pomerne vysoký počet vzdelaných ľudí, čo firmám zabezpečuje dostatok vzdelanej pracovnej sily a ďalším bonusom sú relatívne nízke náklady na kancelárskom trhu.V regióne SVE pôsobí v súčasnosti viac ako 1400 centier, drvivá väčšina z nich sa nachádza v Poľsku – viac ako 900.Poradenská firma poukázala na to, že v posledných rokoch sa forma outsourcingu služieb zo západnej Európy do SVE využívala veľmi často.povedal jej šéf pre SVE Andreas Ridder.Vzhľadom na to spoločnosť predpokladá, že centrá podnikových služieb zostanú aj v nasledujúcich rokoch silnou stránkou strednej Európy.V správe sa konštatuje, že Poľsko má silnú konkurenciu medzi ďalšími mestami v krajinách strednej Európy. Mestá ako Brno alebo Kluž sú rovnako rozoznateľné ako Krakov či Vroclav. Navyše pri porovnávaní investičných stimulov ponúkaných jednotlivými štátmi sú kritériá udeľovania podpory v Poľsku oveľa prísnejšie než v Česku alebo Rumunsku.Na Slovensku nie je podľa CBRE podpora nových investícií v tejto oblasti tak rozvinutá ako v susedných krajinách, ale najmä Bratislava je atraktívnou destináciou pre mnohé zahraničné spoločnosti. Za pozitívum označuje jej polohu, jednotnú európsku menu – euro a zjednodušené postupy a dane.V SR aktívne pôsobí viac ako 60 centier podnikových služieb, vyše 40 z nich v Bratislave. Medziročne sa počet zamestnancov pracujúcich v tomto segmente zvyšuje o 10 %.Novými hráčmi v tejto oblasti sú pobaltské krajiny, ktoré veľmi často a rady, najmä vzhľadom na polohu, využívajú predovšetkým spoločnosti zo Škandinávie, uzatvára správa.