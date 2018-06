Stredoeurópske hlavné mestá majú záujem o prístupy Smart Cities

Bratislava. Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 6. júna (TASR) - Medzi mestami, rovnako ako v biznise, je obrovská konkurencia v tom, kto bude v meste žiť, podnikať a ako zabezpečiť jeho budúcnosť. Povedal to v stredu primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal počas úvodu medzinárodnej konferencie Techsummit 2018. Jednou z jej hlavných tém boli mestá ako Smart City.V samosprávnej politike bude úspešný ten, kto ponúkne rýchle e efektívne riešenia, konštatoval.uviedol. Podľa neho budúcnosť bratislavskej dopravy je v koľajovej doprave, využívaní integrovanej dopravy, v preferencii verejnej dopravy či v zdieľaní bicyklov. V oblasti energetiky mapuje mesto energetickú náročnosť budov s cieľom, aby ju znížilo. Konštatoval, že Bratislava bude pokračovať v elektronizácii služieb občanom.povedal Nesrovnal.V diskusii v bloku o Smart City informoval Michal Kraus, vedúci odboru Smart Prague z podniku hlavného mesta ČR, že majú takúto koncepciu do roku 2030. Obsahuje úsporu energií či dátovú oblasť a majú tiež dva projekty dátových platforiem. Za dôležitý prvý krok považuje Kraus naformulovanie stratégie Smart City.Pre viceprimátora maďarského hlavného mesta Balásza Sczeneczeya je podstatné prijať integrovaný prístup k rozvoju územia a aby obyvatelia videli pozitívne zmeny v živote mesta. V rámci medzinárodnej spolupráce poukázal na to, že 85 % investícií v Budapešti využíva alokácie z Európskej únie.Na slová bratislavského primátora o konkurencii voľne nadviazal poslanec estónskeho parlamentu Kalle Palling, ktorý povedal, že obyvatelia jeho krajiny majú povinne elektronickú identitu, čo uľahčuje používanie elektronických služieb. Estónsko má záujem získať tzv. elektronických rezidentov, ktorí môžu využiť krajinu ako platformu pre podnikanie. Máme vyše 35.000 e-rezidentov zo 155 krajín a 5600 e-rezidentských spoločností, ilustroval situáciu. Meníme spôsob, akým budú fungovať vlády, dodal poslanec s tým, že chcú automatizovať podávanie daňových priznaní.Konferencia Techsummit 2018 (6. a 7.6.) je zameraná na témy Smart nemocnice, Smart Cities, internet vecí, Priemysel 4.0, umelá inteligencia, start-upy a kybernetická bezpečnosť.