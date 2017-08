Stredopoliar Oxlade-Chamberlain mieri z Arsenalu do Liverpoolu

Alex Oxlade-Chamberlain ako hráč Arsenalu Londýn. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. augusta (TASR) - Britské médiá priniesli v stredu informáciu, že anglický futbalový klub FC Liverpool sa s konkurenčným Arsenalom Londýn dohodol na kúpe stredopoliara Alexa Oxladea-Chamberlaina, za ktorého by mal zaplatiť 44 miliónov eur.Dvadsaťštyriročný anglický reprezentant, ktorý uprednostnil Liverpool pred Chelsea, by mal podpísať s "The Reds" šesťročný kontrakt.Oxlade-Chamberlain sa stane druhým najdrahším hráčom Liverpoolu v histórii. Pred dvomi dňami sa klub dohodol na prestupe stredopoliara Nabyho Keitu z Lipska, za ktorého zaplatí 48 miliónov eur. Guinejský reprezentant však posilní tím Jürgena Kloppa až 1. júla 2018.Ešte v stredu by mal Oxlade-Chamberlain absolvovať lekárske prehliadky a keď nimi prejde, stane sa po Mohamedovi Salahovi, Andrewovi Robertsonovi a Dominicovi Solankeovi ďalšou letnou posilou Liverpoolu.