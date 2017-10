Stredoškoláci nazreli do sveta vrcholového manažmentu

Ja Slovensko n.o. Foto: Facebook Foto: Facebook

Bratislava 5. októbra (TASR) – Najaktívnejší študenti programov neziskovej organizácie JA Slovensko dnes v Bratislave nazreli do sveta vrcholového manažmentu. Túto príležitosť dostali za umiestnenie sa na popredných priečkach v celoslovenských súťažiach.Manažéri počas Leaders for a Day (Jeden deň lídrom) strávia so študentom jeden deň. Zároveň takýmto spôsobom získavajú prehľad o svojich potenciálnych zamestnancoch, ich kvalifikácii a zručnostiach.uviedla predsedníčka Správnej rady JA Slovensko Danica Balážová. Ako dodala, pre ňu osobne bol tento deň plný zaujímavých momentov a užitočnej interakcie so študentom, počas ktorého sa dozvedela aj mnoho nových informácií.Študenti pred stretnutím s lídrami strávili v stredu (4.10.) workshopmi na tému štart podnikania a online marketing.povedala Alžbeta Bujdošová, študentka Gymnázia na Trebišovskej ulici v Košiciach.Nezisková organizácia JA Slovensko je vzdelávacia organizácia, ktorá 25 rokov realizuje v školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania.