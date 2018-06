Stredoškoláci prezentovali svoje práce k finančnej gramotnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júna (TASR) - Program Poznaj svoje peniaze od roku 2001 pomáha rozvíjať sociálno-finančnú gramotnosť detí a mladých ľudí od materských, až po vysoké školy. Jeho súčasťou je aj vzdelávanie pedagógov a pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí rozvíjajú finančnú gramotnosť na základných a stredných školách. V závere uplynulého týždňa sa už po deviaty raz uskutočnila študentská konferencia Poznaj svoje peniaze, ktorú pod svojou záštitou realizuje Nadácia pre deti Slovenska spoločne so svojím partnerom, Nadáciou Slovenskej sporiteľne.Počas dvoch dní mali vybraní stredoškoláci z celého Slovenska možnosť odprezentovať svoje finálové prezentácie praktických činov na témy finančnej gramotnosti, rovnako ako aj vymeniť si skúsenosti s rovesníkmi a diskutovať so zástupcami nadácie a Slovenskej sporiteľne. Táto konferencia je každoročne vyvrcholením celosvetovej iniciatívy Global Money Week na Slovensku, ktorej cieľom je podporovať mladú generáciu, aby sa stali istými, zodpovednými a ekonomicky kvalifikovanými občanmi.Na konferencii sa každoročne zúčastňujú študenti stredných škôl z celého Slovenska, ktorí prešli vzdelávacím programom Poznaj svoje peniaze. V tomto roku počas nej študenti prezentovali 15 prác, ktoré z celkovo 62 prihlásených vybrala odborná komisia. Stredoškoláci sa v nich venovali rôznym zaujímavým témam z finančnej oblasti, medzi inými napríklad kryptomene, investovaniu, umeniu sporiť, falšovaniu bankoviek, alebo tomu, prečo dnes tridsiatnici ostávajú bývať u rodičov.Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.TASR informovala Zuzana Horváthova Bezecná z Nadácie pre deti Slovenska.