Stredoškoláci v Paríži protestujú proti kandidátom druhého kola

Stredoškoláci s transparentom demonštrujú v Paríži, 27.4.2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 27. apríla (TASR) - Francúzska polícia dnes použila slzotvorný plyn proti stredoškolákom, ktorí sa v Paríži zišli na nepovolených demonštráciách a pochode na protest proti obom kandidátom druhého kola prezidentských volieb v krajine.Študenti niekoľkých parížskych stredných škôl dnes ráno úplne alebo čiastočne prehradili vstupy do svojich škôl. Pred ďalšími školskými budovami sa dnes ráno konali protestné zhromaždenia ich študentov. Od svojich škôl sa potom mladí ľudia vydali na pochod ulicami Paríža smerom k Námestiu Republiky a odtiaľ smerovali na Námestie Bastily.Ich akcia bola mobilizáciou "Študenti niesli plagáty s heslami proti obom kandidátom i proti "ich voľbám, ktoré rozhodujú o našej budúcnosti". Viacerí mladí demonštranti mali v rukách vlajky hnutia anarchistov.Študenti do zasahujúcich policajtov hádzali odpadky a fľaše, poškodzovali aj mestský mobiliár a rozbili niekoľko výkladov. Za pochodu lepili i samolepky s textom ". Odpaľovali aj dymovnice. Polícia proti nim použila slzotvorný plyn.Časť študentov sa dištancovala od týchto násilných protestov a zvolila si pokojnú formu na vyjadrenie svojho nesúhlasu s vývojom vo Francúzsku.vysvetlila dnes pre francúzske médiá 16-ročná Anouk.Podobné "protifašistické" a "protikapitalistické" protesty zvolali študenti na dnes aj do iných miest a regiónov Francúzska. V napätej atmosfére sa napríklad dnes konal študentský pochod ulicami mesta Rennes.