Stredoškolákom sa začína obdobie ústnych maturít

Ústne maturitné skúšky, archívne foto Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Študentov čaká počas nasledujúcich troch týždňov druhá časť maturít. Oddnes do 9. júna absolvuje ústne maturity 39.670 chlapcov a dievčat na 717 stredných školách. Odpovedať budú pred odbornými komisiami.Čas na prípravu závisí od konkrétneho maturitného predmetu. Vo väčšine prípadov je to 20 minút. "I" uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová. Čas určený na odpoveď je 20 minút, iba v prípade teoretickej časti odbornej zložky je to 30 minút. "" dodala Skokanová.Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet. V prípade maturitnej skúšky na strednej odbornej škole a konzervatóriu sú to tiež štyri predmety - slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Pri celkovom hodnotení sa do úvahy berú výsledky z ústnej i písomnej časti maturitnej skúšky.Novinkou v tomto školskom roku je, že žiaci bilingválnych stredných škôl absolvujú po prvý raz maturitnú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.