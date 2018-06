Stredoslovenská galéria prichádza s novou výstavou Hejtslováci

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Banská Bystrica 21. júna (TASR) – Lajk, hejt, hoax, fake news, trolling, kyberšikana – to sú pomerne mladé výrazy, ktoré doposiaľ neboli v slovenskom jazyku kodifikované, no ľudia sa s nimi denne stretávajú. Hejtovanie sa pre mnohých stáva novým národným športom a možnosťou neobmedzenej sebarealizácie.Týmito slovami uvádza Stredoslovenská galéria (SSG) v Banskej Bystrici novú výstavu autorky Ivany Šátekovej Hejtslováci. Jej vernisáž sa uskutoční v Bethlenovom dome 26. júna o 17.00 h a potrvá do konca septembra.priblížila pre TASR najnovšiu výstavu Zuzana Medzihorská zo SSG.Podľa nej Šáteková vo svojej tvorbe reaguje a poukazuje na rôzne problémy, no nemoralizuje a nesúdi, ale komentuje s nadhľadom, humorom a iróniou.