Stredoslovenské hokejové derby vyhrali pre Žilinu, bodovali i Košice

Na snímke gólová radosť hráčov Žiliny, archívna snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

MHC Martin - MsHK Žilina 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 26. Pulli (Heizer, Rapáč) - 1. Jurík (Húževka, Gutwald), 27. Ondruš (Matis), 56. Konečný (Stupka, Holovič). Rozhodovali: Lokšík, Majling – Kollár, Krajčík, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3500 divákov



Zostavy:



Martin: Dzubina – Pulli, Dvořák, Rusina, Brňák, Salija, Leško, Pacalaj, Fabian – Rapáč, Heizer, Koyš – Markovič, Galamboš, Varga – Korostin, Pokrivčák, Dlouhý – Rzavský, Surovka, Mráz



Žilina: Tomek – Brejčák, Juraško, Gutwald, Rehák, Drábek, Macejko, Váňa, Mendrej – Handlovský, Hovorka, Švihálek – Jurík, Húževka, Novotný – Konečný, Holovič, Stupka – Matis, Ondruš, Rogoň

HK Dukla Trenčín – HC Košice 1:3

Na snímke tretí zľava Peter Boltun (Košice) oslavuje svoj gól, v popredí Tomáš Bulík (Dukla) v zápase 32. kola hokejovej Tipsport Ligy Dukla Trenčín - HC Košice 26. decembra 2016 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

HK Dukla Trenčín – HC Košice 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)



Góly: 48. Holenda (Bezúch, Hossa) – 33. Boltun (Šoltés, Šedivý), 38. Bicek (Deyl), 60. Suja (Bicek). Rozhodovali: D. Konc, M. Adamec – R, Výleta, P, Šefčík, vylúčení: 5:4, navyše Koch (Košice) 5+DKZ za vrazenie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2251 divákov



Zostavy:



Trenčín: Kutej – Bohunický, Holenda, J. Danko, Drgoň, Obšut, Trška, Šimun, Pavúk – Marc. Hossa, Sojčík, Bezúch – T. Sýkora, Bulík, Jak. Gašparovič – D. Hudec, J. Švec, J. Ručkay – Meidl, Lantoš, Pardavý ml.



Košice: Habal – Deyl, Dudáš, Šmach, Šedivý, Koch, L. Matejka, Hruška, Jankovič – Nagy, Suja, Bicek – Milý, Boltun, Šoltés – T. Varga, T. Klíma, Hričina – Bartoš, Vrábeľ, M. Novotný

Martin 26. decembra (TASR) - Stredoslovenské derby sa hralo pred rekordnou návštevou vo výbornej atmosfére. Už tradične sa hokejisti Žiliny ujali vedenia, keď autorom gólu bol už po 45 sekundách Jurík strelou spomedzi kruhov. Aj ďalšie minúty sa hrali pod taktovkou hostí. Domáci sa len ťažko vymaňovali z defenzívy. Hralo sa vo vysokom tempe, strelci sa už však nepresadili a tak išli do kabín zaslúžene hostia s jednogólovým náskokom.Úvod druhého dejstva sa vydaril domácim. V 23. minúte ešte Dvořák z nájazdu pri návrate z trestnej lavice nepochodil pred Tomekom, ale v 26. minúte sa po kombinácii prvej päťky presadil fínsky obranca Pulli a vyrovnal. Martinskí hokejisti potom zabudli brániť a Ondruš o 68 sekúnd strelou z uhla strhol opäť vedenie na stranu Žiliny. V 32. minúte mohol v oslabení pridať tretí gól hostí Rehák, o chvíľu zase mohol vyrovnať Heizer, ale obaja stroskotali na gólmanoch. V 38. minúte sa hostia s výborným Tomekom s vypätím všetkých síl ubránili pri dobre zahratej presilovke domácich.V 45. minúte sa mohli tešiť domáci, ale Surovka z dobrej pozície netrafil bránku. Potom to bol najmä taktický boj, ktorý lepšie zvládli hostia. Nedovolili Martinu, ani so zmenami v zostave, v útoku prakticky nič. Naopak, v 56. minúte sa po akcii Stupku presadil zblízka Končený a definitívne rozhodol o zaslúženom úspechu hostí. Nič na tom už nezmenila ani takmer dvojminútová hra domácich bez brankára.Úvod stretnutia priniesol šance na oboch stranách, azda v najväčšej sa ocitol Hossa, ktorý sa dostal do brejku a skúšal to strelou spomedzi kruhov. Na druhej strane zľava strieľal Boltun, no ani následná hra 4 na 4 nepriniesla úvodný presný zásah. Nepresnosť na trenčianskych hokejkách zmarila aj šance počas presilovky domácich, súčasne sa blysol Kutej, keď zastavil Sujov puk. Košičania mohli otvoriť skóre pri ďalšej skvelej šanci, keď vyrazený puk dorážal Šoltés, a hoci sa už-už chcel tešiť z gólu, Kutej zostal neprekonaný.Chybné striedanie stálo Trenčanov hru v oslabení, no vďaka šikovnej obrane nemal Kutej priveľa práce. Na druhej strane chcel Habala prekvapiť po Ručkayovej prihrávke Hudec, napokon však nenamieril presne. V 28. minúte začali Košičania dvojminútovku v početnom oslabení, z ľavého kruhu strieľal švihom Bulík, no ani tento raz nebolo gólové skóre otvorené. Presilovú hru si zahrali i hostia, zľava vypálil Šoltés, nastrelil len bočnú sieť. Presnosť už ale nechýbala Boltunovi, ktorý prekonal Kuteja spomedzi kruhov. Žlto-červení mohli pomerne rýchlo odpovedať, no príležitosť zahodil Hossa, ktorý zbytočne vozil puk v útočnom pásme, hoci jeho spoluhráči už boli pripravení pred Habalom. Dve minúty pred koncom dejstva Košičania udreli druhý raz, keď Bicek tečoval Deylovu strelu.Nespokojnosť s trenčianskou hrou dali domáci priaznivci patrične najavo, keď svojím skandovaním demonštrovali potrebu zmeny na trénerskom poste. Prvý košický útok dokázal Kutejovi zamotať hlavu, po šikovných prihrávkach nasledovalo niekoľko striel zblízka, no spomínaný brankár zostal pre tento raz neprekonaný. Prekvapiť však dokázali Trenčania – hoci mohol Bezúch už strieľať, vsadil na prihrávku Holendovi na ľavú stranu a ten poslal puk do odkrytej bránky. Obrovskú šancu na vyrovnanie vzápätí zmaril Sojčík, keď strieľal spred brankára, o niečo neskôr nepremenil svoje tutovky Hossa. V samom závere vsadili domáci na powerplay, do opustenej bránky sa podarilo ešte dostať puk Sujovi a poistil tak víťazstvo svojho tímu.