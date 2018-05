Stredoveké dni v Hlohovci oslavujú jubileum

Foto: BW pictures Foto: BW pictures

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (OTS) - V termíne 23. – 24. júna sa totižto uskutoční ďalší ročník historického festivalu, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku. Dobové kostýmy, sokoliari, súboje žoldnierov či rytiersky turnaj na koňoch Vás istotne nenechá chladnými. Nebude chýbať dobová kuchyňa a bohatý sprievodný program. V kalendári nadšencov histórie, malých i veľkých, by toto podujatie nemalo chýbať.Do najväčšieho platanového parku v strednej Európe zavíta už po piatykrát historický festival Stredoveké dni. „“ – uviedol organizátor festivalu. Úplnou novinkou bude remeselnícka historická dedinka plná všakovakých remesiel a mlstné jazýčky istotne uspokoja jedlá z pravej dobovej kuchyne.V rámci historických vystúpení sa účastníci môžu už tradične tešiť na kvalitný program šermiarov, udatných rytierov, sokoliarov ale i bábkové divadlo pre deti „Dvor zázrakov“ a ich novými príbehmi. Do Hlohovca opäť zavítajú rytieri na koňoch. Rytieri z dvoch kráľovstiev budú superiť na kolbisku, aby medzi sebou vyriešili odveký spor... Miesto bolo určené na neutrálnu pôdu pod múry Hlohoveckého hradu. Jedno miesto, dve kráľovstvá, štyria rytieri. V tjostoch a buhurtoch rozhodnú, komu královstvo pripadne. Po rytierskom turnaji sa návštevníci možu tešiť na stredovekú módnu show a program vyvrcholí skvelou ohňovou show.Nezabudli sme ani na najmenších...tradícia Dumasových príbehov ožije v podobe historickej rozprávky, na ktorú sa môžu tešiť ako deti, tak ich rodičia v Chill out zóne so slameným sedením. Devízou prírodného prostredia je tiež možnosť zajazdiť si na koňoch, ktorým bude na tomto ročníku venovaný väčší priestor a bude bezplatný (v cene vstupenky).Viac informácii na stránke: www.stredovekedni.sk alebo https://www.facebook.com/stredovekedni