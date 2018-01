STREĽBA NA BULHARSKÉHO PODNIKATEĽA: Christov je mŕtvy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 8. januára (TASR) - Bohatého bulharského podnikateľa Petara Christova v pondelok smrteľne postrelili pred sídlom jeho vlastnej spoločnosti v hlavnom meste Sofia.Polícia informovala, že na 49-ročného Christova vystrelili, keď o 10.00 h nastupoval do svojho auta. Svedkovia uviedli, že výstrely padli z neďalekého auta.Christova previezli do nemocnice, ale o pol hodiny zraneniam podľahol.povedal novinárom šéf národnej polície Christo Terzijski.Christov bol majiteľom veľkej mliekarenskej spoločnosti, ale bol aktívny aj v oblastiach ako stavebníctvo, nehnuteľností a cestovný ruch.Vražda sa stala len týždeň po tom, čo Bulharsko prevzalo šesťmesačné rotujúce predsedníctvo v Európskej únii, do ktorej balkánska krajina vstúpila v roku 2007. Odvtedy ho Brusel kritizuje za nedostatočne účinný boj proti korupcii a organizovanému zločinu.