Strelci SR chcú z ME priniesť medailu, podmienky nie sú ideálne

Na snímke Zuzana Rehák-Štefečeková (vľavo) a prezident SSZ Miloslav Benca.

Baku 21. júla (TASR) - V azerbajdžanskej metropole Baku sa od piatka 21. júla do 4. augusta konajú majstrovstvá Európy v športovej streľbe. Slovenská výprava odletela do dejiska šampionátu s odhodlaním nadviazať na bohaté úspechy z minulosti.V Baku bude súťažiť v slovenských farbách 23 strelcov, výprava obsahuje dohromady 46 mien vrátane trénerov či fyzioterapeutov. "Celkovo je tento výlet veľmi drahý. Táto výprava je jedna z menších, je to taký priemer," povedal pre TASR prezident Slovenského streleckého zväzu (SSZ) Miloslav Benca. Ten informoval aj o klimatických podmienkach, aké čakali na strelcov v AzerbajdžaneStrelnica je však jedna z najkrajších, aké ponúka tento šport.dodal Benca. Napriek nie ideálnym podmienkam si však výprava Slovenska trúfa na kov:Pri príležitosti šampionátu sa v Baku uskutoční aj kongres Európskej streleckej konfederácie (ESC), na ktorom sa však prevratné zmeny neudejú.uzavrel pre TASR Miloslav Benca.