Strelcov SR čaká SP v Čangwone, Varga hlási návrat po zranení

Na snímke slovenský reprezentant Erik Varga. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 13. apríla (TASR) - Výpravu slovenských športových strelcov čakajú od 20. do 30. apríla v kórejskom Čangwone preteky Svetového pohára. V septembri sa tam bude konať aj svetový šampionát, na ktorom si budú môcť vybojovať miestenky na olympijské hry do Tokia 2020.Do Čangwonu cestuje aj Danka Barteková, ktorá obsadila na úvodnom podujatí Svetového pohára 2018 v športovej streľbe v mexickej Guadalajare štvrté miesto v skeete.povedala Barteková na utorňajšom brífingu.Športová streľba prešla pred novou sezónou inováciou niektorých pravidiel, ženská súťaž bude dvojdňová a v kvalifikácii nastrieľajú pretekárky viac, ako doteraz.dodala Barteková.V Čangwone sa budú v septembri konať aj MS, kde budú v hre aj štyri miestenky na OH do Tokia.Na rozdiel od Bartekovej, ktorá má už jedny preteky SP za sebou, Zuzana Rehák Štefečeková absolvuje v Kórei svoje prvé.uviedla Rehák Štefečeková.Návrat do streleckého kolotoča čaká aj Erika Vargu, ktorý mal v uplynulom období iné starosti. Absolvoval totiž ťažkú operáciu ramena. Na SP sa v tejto sezóny predstaví po prvý raz, ale jedny preteky už má za sebou.povedal Varga.