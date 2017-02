Strelec Manchestru United Ibrahimovič dal dvadsiaty gól

Hráči Manchesteru Henrikh Mkhitaryan a Zlatan Ibrahimovič oslavujú gól, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Leicester 6. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United natiahli sériu bez prehry na 15 zápasov. V nedeľňajšom šlágri anglickej Premier League zvíťazili na pôde majstrovského Leicestru City 3:0 a držia krok s kvartetom prenasledovateľov londýnskej Chelsea.Švédsky kanonier Zlatan Ibrahimovič strelil jubilejný 20. gól v sezóne. Tréner "červených diablov" Jose Mourinho bol po zápase spokojný. "Odohrali sme dobrý zápas, od úvodných minút sme išli za víťazstvom. Čakali sme, že Leicester bude klásť tuhý odpor. Je to kvalitný tím, ktorý potrebuje body ako soľ," zdôraznil portugalský kouč.Triumf hostí spečatil španielsky krídelník Juan Mata, ktorý mohol ísť po nedovolenom zákroku na Jamieho Vardyho predčasne do kabín, napokon však obišiel iba so žltou kartou. "Snažil som sa zasiahnuť loptu, no bol som pri nej príliš neskoro a prišlo k stretu s Vardym. Nechcel som mu ublížiť. Mal som šťastie, že rozhodca nevytiahol červenú kartu."Leicester si prehrou s ManU ešte viac skomplikoval situáciu a v tabuľke je iba bod od pásma zostupu. "Sme iba tieňom tímu, ktorý v uplynulej sezóne vyrazil všetkým dych a získal titul. Do prvého inkasovaného gólu sme s hosťami držali krok a boli sme v hre o dobrý výsledok. Snažili sme sa o vysoké napádanie, no gól do šatne nás zrazil na kolená. V druhom polčase nám chýbali sily i väčšie sebavedomie," poznamenal tréner "líšok" Claudio Ranieri.