Strelec - ročný horoskop na rok 2018

-

Najoriginálnejším návrhárom je nadčasový Urán, ktorý nadväzuje na svoje kreatívne prvky z minulého roka, avšak tento rok chce prekvapiť úžasným finálnym dielom. Svojim Trigon udáva trend experimentov a zmien, ktoré vás majú činiť slobodnejšími a spokojnejšími. Váš život je ociachovaný tým pravým iskrivým puncom! Blazeovaný Neptún sa síce tu a tam snaží svoju kvadratúrou predvádzať určitý chaos, avšak na vás, nedostižné optimistami, si tento ľstivý fantóm nepríde. V tomto roku ste navyše poctení žiarivú návštevou samotného posla šťasteny, Jupitera, ktorý je zároveň vládcom vášho znamenia, možno teda očakávať niečo iné ako super rok? Užívajte úspechov, hojnosti a radosti, tak ako je vám z zhora priané!



Exceluje nejnadšenějším duchom, vďaka ktorému budete vždy objavovať svet okolo seba a rozširovať svoje myšlienkové obzory. Túžite po stále hlbšom a hlbšom poznaní, láka vás vedieť rozviazať Gordický uzol rovnako tak ako poznať odpoveď na otázku Sfingy. Vaša vysokorýchlostné streleckej srdca by najradšej zamierilo k novým galaxiám! V tomto roku sú tieto atribúty prítomnými planetárnymi vplyvmi plne potvrdené. Uránov priaznivý vplyv spôsobuje, že vás magnetizuje všetko zvláštne a okúzľuje vás to, čo stojí na druhom brehu. Fádnosť a stereotyp nemajú vo vašom živote miesto. Favorizovaný ste predovšetkým vy, Strelci 3. dekády (13.12.- 21.12.), A to hlavne počnúc marcom, kedy na svoju stranu preťahuje Urán aj Merkúra, Venušu a Marse. Ich Trigon spúšťa ohňostroj živého diania, vychytávky rozmanitosťou života a ohnivú rotáciu prekvapenie.Tento kvartet dobrodějů vám môže zo dňa na deň pripraviť nečakaný, potešujúce darček, ktorý zmení váš doterajší spôsob života. Buďte v strehu! Či sa jedná o štart podnikateľského zámeru, prírastok do rodiny, originálne spestrujúce aktivitu alebo nový milenecký vzťah, buďte si istí, že zaplaví vaše vnútro nedefinovateľným šťastím. Optimistický Jupiter súhlasne prikyvuje, konieckoncov hospodárenia s Fortunou je jeho poslaním, akože by teda mohol stáť v ústraní? Presne naopak! Vystreľuje ohnivé konfety úspechu, lásky, blahobytu a rozvíjanie vášho JA, ktoré je katapultovaný až na žiarivé miesto na slnku. Čo sa týka prioritne vás, zrodenci 1. dekády (23.11. - 2.12.), Môžete najmä v novembri a decembri silno zapôsobiť pri spoločenských kontaktoch a pri svojej večnej mladíckej vitalite nie je vylúčené, že sa z zrazu rozhodnete k originálnej zmene imidžu. Ak patríte ku 2. dekáde Strelcov (3.12. - 12.12.), Môžete naopak zápoliť s neistotou a slabšie sebadôverou, ktorú prináša neptúnovské kvadratúra.Pokúste sa myslieť na svoje úspechy a talent, nikdy na svoje slabiny, a urobte na alchymistu Neptúna a jeho prízraky dlhý nos!