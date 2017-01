Strelec z Istanbulu mal priame inštrukcie od IS zo sýrskej Rakky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 18. januára (TASR) - Zadržaný uzbecký strelec Abdulkadir Masharipov (pozn. TASR: vysl. Mašaripov), ktorý v prvých hodinách nového roka zabil v istanbulskom nočnom klube Reina 39 ľudí, polícii povedal, že bol na poslednú chvíľu nútený zmeniť cieľ útoku, pričom konal na priamy pokyn tzv. Islamského štátu (IS) zo Sýrie.Masharipov mal pôvodne zaútočiť v oblasti ústredného námestia Taksim. Píše o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne médiá.vyhlásil terorista, odkazujúc na pobrežie prielivu Bospor, kde sa klub nachádza.dodal Masharipov. Do exkluzívneho podniku si prestrieľal cestu a následne na oslavujúcich ľudí spustil paľbu z automatickej pušky.K zodpovednosti sa útok sa na ďalší deň prihlásil Islamský štát s tým, že išlo o odplatu za angažovanie sa tureckej armády v Sýrii. Turecké sily vstúpili do tejto krajiny v auguste so zámerom vytlačiť džihádistov od hraníc Turecka a zastaviť postup kurdských milícií.Masharipov zároveň povedal, že inštrukcie dostával z Rakky, sýrskej bašty IS. Útočníka zadržala polícia v pondelok v jednej z istanbulských štvrtí. Spolu s ním chytili irackého muža a tri ženy pochádzajúce z Afriky.