Strelec z Las Vegas postrelil v hoteli člena bezpečnostnej služby

Ľudia pomáhajú zranenej žene, 2. október 2017, Las Vegas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Vegas 5. októbra (TASR) - Stephen Paddock vystrelil 200 nábojov do hotelovej chodby, keď sa člen bezpečnostnej služby približoval k jeho izbe, z ktorej v nedeľu zastrelil v americkom Las Vegas 58 ľudí.Šerif Joseph Lombardo v stredu informoval, že Paddock postrelil ochrankára do nohy, ale ten ešte pomohol policajtom vyprázdniť izby na 32. poschodí hotela Mandalay Bay. Podľa šerifa páchateľ plánoval prežiť a ujsť, ale neuviedol akým spôsobom.Paddock mal v aute 1600 kusov munície a niekoľko nádob s výbušninami celkovo s hmotnosťou 23 kilogramov. Lombardo povedal novinárom, že nevie, čo s výbušninami zamýšľal.Ďalej uviedol, že žiadna z kamier, ktoré Paddock umiestnil v hotelovej izbe, z ktorej pálil na divákov hudobného festivalu, nič nezaznamenávala. Podľa úradov ich umiestnil do priezoru vo dverách a v okolí izby, aby sledoval, ako sa policajti približujú.Šerif tiež povedal, že prvé výstrely zazneli v nedeľu o 22.05 h miestneho času a posledné o desať minút neskôr.Rovnako tak informoval, že Paddock si prenajal izbu v hoteli Ogden v Las Vegas v čase alternatívneho hudobného festivalu, ktorý sa konal od 22. do 24. septembra. Na festivale Life is Beautiful vystúpili napríklad kapely Muse či Blink-182.Podľa Lombarda strávil PaddockŠesťdesiatštyriročného muža označil za. Upresnil, že pri jehoútoku utrpelo zranenia 489 ľudí, predtým úrady hovorili o vyše 500 zranených, uvádza agentúra DPA.Ľudí so zraneniami hospitalizovali v 13 nemocniciach v južnej časti Nevady. Väčšinu z nich už ošetrili a prepustili. Približne 50 osôb však bolo v stredu stále v kritickom stave. Lekár z jednej z nemocníc uviedol, že niektorí ľudia si najprv ani nevšimli, že sú zranení a prišli neskôr z domu, aby im vybrali z tela guľky.