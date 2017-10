Strelec z Las Vegas pred masakrom zranil ochrankára

Na nedatovanej snímke 64-ročný Stephan Paddock. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. októbra (TASR) - Stephen Paddock, ktorý pred deviatimi dňami zastrelil v Las Vegas 58 ľudí, postrelil krátko pred spustením paľby na návštevníkov koncertu člena bezpečnostnej služby hotela. O nových poznatkoch informoval v pondelok na tlačovej konferencii šerif Joseph Lombardo, uviedli televízia CNN a agentúra AP.Novinkou je aj to, že Paddock strieľal aj na nádrže s kerozínom na neďalekom letisku. Zrejme chcel vyvolať explózie a odpútať pozornosť polície od svojho činu. Otvory po guľkách v nádrži boli objavené v sobotu.Člen bezpečnostnej služby Jesus Campos bol preverovať alarm, ktorý signalizoval, že na rovnakom poschodí hotela Mandalay Bay, kde býval i Paddock, zostali otvorené dvere na izbe. Pri obchôdzke počul z Paddockovej izby vŕtanie. Paddock, ktorý nainštaloval tri kamery na sledovanie diania pred svojím apartmánom, začal na Camposa strieľať cez dvere, pričom vypálil asi 200 výstrelov. Campos následne privolal posily, povedal Lombardo.Páchateľ Camposa postrelil o 21.59 h miestneho času. O 22.05 h začal páliť Paddock do davu zo svojej izby na 32. poschodí hotela. V streľbe pokračoval asi deväť až 11 minút.Vyšetrovatelia ešte nevedia, z akého dôvodu prestal Paddock strieľať a stále nepoznajú motív jeho činu. V čase, keď policajti vstúpili do hotelovej izby, bol mŕtvy v dôsledku strelného zranenia, ktoré si spôsobil sám.Polícia pôvodne informovala, že Paddock prestal zrejme strieľať po tom, ako na hotelovej chodbe uvidel strážnika.Takisto sa podarilo zistiť, že Paddock začal vŕtať dieru do steny v blízkosti dverí, ale prácu nedokončil. Do otvoru chcel pravdepodobne umiestniť ďalšiu kameru alebo zbraň.Lombardo ďalej uviedol, že vyšetrovatelia vypočuli Paddockovho brata a ďalších rodinných príslušníkov, odmietol však uviesť podrobnosti. Tiež povedal, že polícia nenašla nijaký dôkaz, ktorý svedčil o existencii druhého strelca.Úrady dostali podľa šerifa okolo 200 svedectiev o pohybe Paddocka po Las Vegas pred streľbou, nikto ho však nevidel s inou osobou.Lombardo opäť vyjadril frustráciu z pomalého tempa vyšetrovania. Paddock totiž svoj čin podrobne plánoval a svoje prípravy dokonale utajil, "takže je pre nás ťažké nájsť odpovede", konštatoval šerif.Krátko pred tlačovou konferenciou šeria televízia CNN zverejnila s odvolaním sa na súdny dokument z roku 2013 nové informácie o Paddockovi, podľa ktorých bol závislý od hracích automatov a proti stavom úzkosti bral válium.