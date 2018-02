Strelec zlatého gólu z MS 2002 v Göteborgu Peter Bondra má dnes 50

Peter Bondra, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luck/Bratislava 7. februára (TASR) - Majster sveta z Göteborgu 2002, dlhoročný kanonier klubu NHL Washington Capitals a bývalý generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Peter Bondra bude mať v stredu 7. februára okrúhlych 50 rokov.O tom, že na svojho bývalého hviezdneho útočníka Petra Bondru vo Washingtone, kde strávil 14 sezón, nezabudli svedčí aj fakt, že ho vedenie Capitals vymenovalo v októbri 2017 do funkcie výkonného riaditeľa združenia bývalých hráčov tímu.Rýchly útočník s tvrdou a presnou strelou nezanechal hlbokú ryhu len na ľadových plochách NHL, ale významne pomohol aj slovenskej reprezentácii, v drese ktorej vybojoval na majstrovstvách sveta vo Švédsku v roku 2002 zlato a na MS vo Fínsku v roku 2003 bronz.Nezabudnuteľné Bondrove reprezentačné góly sú z MS vo Švédsku. Najprv gól vo štvrťfinále proti Kanade, ktorým znížil na 1:2 dve sekundy pred sirénou znamenajúcou koniec druhej tretiny. Bondrov presný zásah Slovákov nakopol a nakoniec cez Kanadu postúpili do semifinále po výhre 3:2. A nezabudnuteľný je najmä ten víťazný štvrtý vo finále proti Rusku, po ktorom na Slovensku prepukol hokejový ošiaľ.V ankete o Zlatý puk sa Bondra stal trikrát najlepším hokejistom Slovenska (1998, 2002, 2003), pričom v roku 2002 ho zároveň vyhlásili aj za najlepšieho športovca Slovenskej republiky (SR).Do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) uviedli Petra Bondru 22. mája 2016 v záverečný deň 80. hokejových MS v Rusku.Bondra sa narodil v dnešnom ukrajinskom meste Luck 7. februára 1968. Jeho otec pôvodom Slovák, sa s manželkou pôvodom Poľkou presťahoval na Slovensko do Popradu, keď mal Bondra tri roky. A práve pod Tatrami odštartoval svoju úspešnú hokejovú kariéru. Jednu sezónu 1985/1986 strávil Bondra v drese popradského klubu (dnešného HK Poprad) v I. slovenskej národnej hokejovej lige. Už v nasledujúcej sezóne 1986/1987 prestúpil do vtedajšieho klubu VSŽ Košice (dnes HC Košice) a ako 18-ročný mladík začal brázdiť ľady bývalej najvyššej československej ligy. Na konci ročníka 1987/1988 oslávil s Košicami zisk titulu majstra bývalej Československej socialistickej republiky (ČSSR).Talentovaného a rýchleho krídelného útočníka si logicky všimli aj zámorskí skauti NHL a v roku 1990 si ho Washington Capitals počas vstupného draftu vybral zo 156. pozície. Bondra nesklamal, keď už vo svojej prvej sezóne NHL v drese Capitals strelil 12 gólov a pri 16 asistoval. Celkovo odohral za Caps 14 sezón a v ročníku 1997/1998 sa s tímom prebojoval až do finále Stanleyho pohára, v ktorom hráči z hlavného mesta Spojených štátov amerických (USA) nestačili na Detroit Red Wings, keď prehrali 0:4 na zápasy. Ako hráč Caps prekonal v dvoch sezónach (1995/1996, 1997/1998) métu 50 gólov, pričom v ročníku 1995/1996 sa mu to podarilo v 67 zápasoch základnej časti.Z Washingtonu po 14 sezónach v ročníku 2003/2004 prestúpil Bondra do kanadského tímu NHL Ottawa Senators. V sezóne 2005/2006 obliekol dres amerického tímu NHL Atlanty Thrashers. Svoj posledný ročník 2006/2007 v najprestížnejšej hokejovej lige strávil v Chicagu v drese Blackhawks. Celkovo v NHL odohral 1081 zápasov, v ktorých zaznamenal 892 bodov za 503 gólov 389 asistencií.Reprezentačnú kariéru začal Bondra v roku 1993, potom ako pred olympijskou kvalifikáciou v Sheffielde (Spojené kráľovstvo) získal slovenské občianstvo. Slovensku pomohol k historicky prvej účasti reprezentácie na zimnej olympiáde v nórskom Lillehammeri v roku 1994, ale pre povinnosti v NHL sa na nej zúčastniť nemohol. Prvýkrát pod piatimi olympijskými kruhmi reprezentoval Slovensko v roku 1998 v japonskom Nagane, kde však hokejová reprezentácia skončila už v kvalifikácii. Na zimnej olympiáde v roku 2006 v talianskom Turíne obsadil s tímom 5. miesto.Svoje dve účasti na svetových šampionátoch premenil Bondra na zlato a bronz. Popri zlate z Göteborgu (2002) ho zdobí aj bronz z nasledujúceho roku z fínskych Helsínk. Celkovo v národnom tíme odohral 47 zápasov a strelil 35 gólov.Ukončenie hokejovej kariéry oznámil Bondra 29. októbra 2007 v Bratislave. Následne sa v tom istom roku stal generálnym manažérom slovenskej hokejovej reprezentácie. Vo funkcii generálneho manažéra bol na svetových šampionátoch v roku 2008 až 2011 a na zimnej olympiáde v kanadskom Vancouveri v roku 2010. Posledným významným podujatím v tejto funkcii boli pre Bondru MS 2011 v Bratislave, na ktorých Slovensko skončilo až na 10. mieste. Po tomto svetovom šampionáte na funkciu generálneho manažéra abdikoval.Peter Bondra je ženatý a s manželkou Ľubou má tri deti - dcéru Petru a synov Davida a Nicholasa.