Stretnutie D.Trumpa a šéfky zbrojárskeho koncernu prinieslo miesta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. januára (TASR) - Po kritike Donalda Trumpa šéfka amerického zbrojárskeho koncernu Lockheed Martin oznámila ofenzívu vo zvyšovaní zamestnanosti. „povedala to Marilyn Hewsonová v piatok (13.1.) po stretnutí s Trumpom v Trump Tower v New Yorku. Sľúbila tiež, že za stíhačku F-35, ak to bude možné, bude žiadať menej.Trump v decembri vyslovil nespokojnosť s požadovanou cenou za F-35. Pohrozil, že u konkurencie Lockheed Martin, Boeingu, sa bude informovať na možnosť nižšej ceny za podobnú stíhačku.