Stretnutie Donalda Trumpa a Kim Čong-una sa začalo podaním rúk

Singapur 12. júna (TASR) - Podanie rúk amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una v hoteli Capella na singapurskom ostrove Sentosa odštartovalo o 09.04 h miestneho času (03.04 h SELČ) ich s napätím očakávané stretnutie.Ako prvý prišiel do hotela severokórejský vodca, minútu pred deviatou hodinou dorazila kolóna amerického prezidenta. Obaja lídri sa po podaní rúk otočili ku kamerám a krátko spolu konverzovali. Kim Čong-un vyzeral podľa televízie Sky News strnulo, zatiaľ čo Trump pôsobil žoviálne. Trump niekoľkokrát položil Kimovi ruku na jeho pravé plece, resp. sa dotkol jeho pravej ruky.Obaja politici potom predniesli krátke vyhlásenia.povedal Trump. Kim prostredníctvom tlmočníka uviedol, že obaja lídri prekonali prekážky "a dnes sme tu".poznamenal Trump.Politici sa následne odobrali na bilaterálne stretnutie, na ktorom majú byť okrem nich len tlmočníci. Toto rokovanie by malo trvať približne 45 minút. Po ňom bude nasledovať rozšírené kolo rokovaní s účasťou ďalších predstaviteľov.Kim i Trump pricestovali do Singapuru v nedeľu niekoľko hodín po sebe. Americký prezident na otázku novinára, aký má pocit z nadchádzajúceho summitu, po prílete odpovedal:Vyhlásil tiež, že bude, či chce vodca KĽDR rokovať seriózne.Oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA pred stretnutím uviedla, že obaja lídri budú viesť rozhovory ona Kórejskom polostrove a ďalších otázkach vzájomného záujmu. Tiež informovala, že Kima sprevádzajú ministri zahraničných vecí a obrany, ako aj jeho sestra Kim Jo-džong.