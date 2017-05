Stretnutie Macrona s Putinom trvalo dlhšie a padli aj obvinenia

Na snímke vľavo ruský prezident Vladimir Putin a vpravo francúzsky prezident Emmanuel Macron počas stretnutia vo Versailles vo Francúzsku 29. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 29. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo Versailles vyjadril presvedčenie, že môžu spolupracovať v otázke Sýrie, a povedal, že chce s Ruskom vytvoriť posilnené partnerstvo v boji proti Islamskému štátu.Súčasne však na tlačovej konferencii obvinil dve ruské štátne médiá - Russia Today a Sputnik - z šírenia propagandy. Podľa vlastných slov práve preto zakázal ich reportérom vstup do centrály svojej predvolebnej prezidentskej kampane.Nový francúzsky prezident a Putin sa najskôr zhovárali medzi štyrmi očami a potom rokovali v širšom formáte za prítomnosti členov svojich delegácií. Tieto rozhovory podľa tlačovej agentúry AP trvali oveľa dlhšie, ako bolo plánované.Macron po ich skončení na tlačovej konferencii vyhlásil, že použitie chemických zbraní v Sýrii považuje zapre Francúzsko. Akékoľvek použitie takýchto zbraní v Sýrii by viedlo kzo strany Paríža, varoval. Nešpecifikoval však, akú formu by tieto opatrenia mali.Zdôraznil, že chce demokratickú zmenu v Sýrii, ale nie za cenu toho, že sa táto vojnou zničená krajina rozpadne.Informoval tiež, že s Putinom hovoril aj o právach LGBT ľudí v Čečensku a o mimovládnych organizáciách v Rusku. Upozornil ho, že bude "v týchto záležitostiach ustavične bdelý".Putin potvrdil, že sa s Macronom dohodli na rokovaniach o užšej spolupráci v boji proti terorizmu a že diskutovali o situácii v Sýrii. Zdôraznil význam zachovania sýrskeho štátu a dodal, že to je zásadné pre boj proti terorizmu.Putin však odmietol obvinenia, že sa Moskva pokúšala ovplyvniť výsledok francúzskych prezidentských volieb. Obhajoval svoje marcové stretnutie s Macronovou protikandidátkou v prezidentských voľbách, ultrapravicovou líderkou Marine Le Penovou. Označil ju za političku, ktorá má záujem rozvíjať priateľské vzťahy s Ruskom. Podľa neho by bolo čudné, ak by Rusko odmietlo ústretové kroky európskych politikov, ktorí chcú posilniť vzájomné vzťahy. Rusko si bolo dobre vedomé toho, že prieskumy predpovedali Macronovo víťazstvo, uviedol.Schôdzka Macrona a Putina sa uskutočnila pri príležitosti dnešného otvorenia výstavy o Petrovi Veľkom vo Versailles, respektíve o jeho tunajšej návšteve pred 300 rokmi.