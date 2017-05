Stretnutie Zemana a koaličných lídrov v Liberci krízu nevyriešilo

Na archívnej český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liberec/Praha 11. mája (TASR) - Večerné stretnutie prezidenta ČR Miloša Zemana s vedúcimi predstaviteľmi koaličných strán v Liberci riešenie vnútropolitickej krízy v Česku neprinieslo.Prvý podpredseda ČSSD Milan Chovanec, ktorý na rýchlo zvolanej schôdzke zastupoval neprítomného lídra strany, premiéra Bohuslava Sobotku, ktorý je na návšteve Luxemburska, ako aj predseda ľudovcov z KDU-ČSL Pavel Bělobrádek v Liberci potvrdili, že ich strany trvajú na odvolaní vicepremiéra a ministra financií ČR Andreja Babiša. Ten bol ďalším účastníkom stretnutia ako predseda koaličného hnutia ANO.Chovanec hovoril pred novinármi o vecnej, pomerne dlhej debate, počas ktorej prítomní prediskutovali možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy. Telefonicky už informoval premiéra Sobotku o priebehu stretnutia.Prezident Zeman sa kríze, na ktorej vyriešenie stačí podľa Milana Chovanca rezignácia Andreja Babiša, bude venovať po návrate z návštevy Čínskej ľudovej republiky, dodal zástupca ČSSD na schôdzke.povedal na margo atmosféry rokovania predseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.Podľa jeho názoru bolo včerajšie večerné stretnutie dôkazom toho, že sa hlava štátu usiluje o odblokovanie situácie. Predložený návrh prezidenta ČR prerokujú zainteresované strany, kým bude hlava štátu na zahraničnej návšteve.KDU-ČSL má záujem na pokračovaní súčasnej trojkoalície, vyplynulo z Bělobrádkových slov.Okolnosti zvolania včerahšieho večerného stretnutia v Liberci, kde pred dejiskom tiež demonštrovalo asi 200 občanov, kritizoval podľa informácií českých médií neprítomný premiér a líder ČSSD Sobotka. Ten sa o iniciatíve hlavy štátu dozvedel - podobne ako jej ďalší aktéri - na poslednú chvíľu, konkrétne už na letisku pred odletom na zahraničnú cestu.Podľa jeho slov to ilustruje politiku Pražského hradu. Bolo to zbytočné a malicherné, dodal.Už skôr sa objavili špekulácie, že za neskorým zvolaním stretnutia bol zámer využiť Sobotkovu neprítomnosť na rokovanie koaličných lídrov, čo však, prirodzene, žiadny oficiálny zdroj nepotvrdil.