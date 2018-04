Strety lietadiel s vtákmi sú bežná záležitosť, snažia sa im predísť

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. apríla (TASR) - Strety lietadiel s vtákmi sú bežné a na letovú prevádzku veľký vplyv nemajú. Vlani na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave zaznamenali 22 potvrdených stretov lietadiel s vtákom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.Z celkového počtu vyše 27.000 letov, ktoré sa na letisku v Bratislave uskutočnili, vlani podľa nej zaznamenali 22 potvrdených stretov lietadiel s vtákom.tvrdí Ševčíková. K poškodeniu lietadla v roku 2017 došlo len v jednom prípade, zdôraznila hovorkyňa bratislavského letiska.Dodala, že rovnaký počet stretov s vtákmi zaznamenali aj v roku 2016.spresnila.Ku kolíziám s vtákmi dochádza podľa nej najčastejšie v letnom období.dodala. K stretom väčšinou dochádza za vidna.doplnila.Na tom, aby sa kolíziám s vtáctvom predchádzalo, pracuje biologická ochrana letiska.opísala Ševčíková.Pri dráhach letiska sú podľa nej dravce prítomné od východu až do západu slnka pred každým príletom a odletom a zasahujú aj na vyžiadanie riadenia letovej prevádzky.Na plašenie vtáctva biologická ochrana letiska používa aj zvukové nahrávky iných vtákov, pušky či poľovné psy, uvádza Ševčíková.Do akej miery sú strety s vtákmi nebezpečné podľa nej závisí od toho, či ide o kolíziu s motorom alebo inou časťou lietadla.Zodpovednosť sa v takýchto prípadoch vyvodzuje na základe toho, v akej fáze ku kolízii došlo a kedy to pilot nahlási.vysvetlila hovorkyňa.Nebezpečenstvo podľa nej však nepredstavuje len vtáctvo.poznamenala Ševčíková.