Strhnutú strechu na Spojenej škole v Prešove opravia načas

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 27. augusta (TASR) – Vyučovanie na Spojenej škole na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove, kde pred mesiacom veterná smršť strhla strechu, nie je ohrozené. Všetky vzniknuté škody by mali stavbári odstrániť do konca budúceho týždňa. Pre 650 žiakov sa začne školský rok v riadnom termíne. Pre TASR to uviedol riaditeľ školy Anton Muška.povedal Muška. Učebne pred záplavou uchránila pôvodná stará lepenka, ktorá vydržala. Škola bola poistená, rozdiel nákladov na opravy dofinancuje Prešovský samosprávny kraj ako jej zriaďovateľ. Po kalamite zorganizovali brigádu, učitelia zhodili namoknutú izoláciu a uvoľnili odkvapy, aby odtiekla voda. Premokli iba dve učebne, kde treba opraviť omietky a vymaľovať, tu odhadol riaditeľ škodu na zhruba 2000 eur. Šťastím bolo, že v zamoknutých triedach neboli drahé CNC stroje.opísal postupnosť prác riaditeľ. Ukončenie prác do začiatku školského roka vidí veľmi reálne.Od septembra škola začína s projektom duálneho vzdelávania. Pre päť spoločností z regiónu sa bude duálnou formou vzdelávať 14 žiakov. Záujem prejavili firmy Linak Slovakia (2 žiaci), Spinea (4), Gohr (4), Regada (2) a 1. prešovská nástrojáreň (2). Pôjde o žiakov v odbore mechanik nastavovač, mechanik mechatronik a programátor obrábacích a zváracích strojov.Dohoda je taká, že prváci sa budú učiť v škole, ktorá má CNC stroje. Od 2. ročníka pôjdu na prax do firiem. V priebehu štúdia musia 60 percent prípravy stráviť vo firme.povedal Muška.Škola počas leta zaškolila na obsluhu CNC strojov ľudí z radov nezamestnaných. Išlo o spoluprácu s prešovským úradom práce. Kapacita bola nastavená na 8 – 12 záujemcov. Prihlásilo sa šesť, dvaja nenastúpili, preškolili tak iba štyroch. Záujem o nich mala spoločnosť Spinea.