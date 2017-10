Striebornú medailistku z Ria Grovesovú zbavili dopingových obvinení

Plávanie Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canberra 21. októbra (TASR) - Austrálsku plavkyňu Madeline Grovesovú zbavili obvinení z porušenia pravidla o hlásení miesta pobytu a môže naďalej súťažiť. Strieborná medailistka z OH 2016 v Riu de Janeiro na 200 m motýlik zmeškala v máji dopingový test a hrozilo jej zastavenie činnosti, keďže by to bol jej tretí podobný prehrešok v priebehu 12 mesiacov.Medzinárodná plavecká federácia (FINA) v piatok oznámila, že Grovesová splnila všetky svoje náležitosti a povinnosti a nebude ju trestať. Austrálske médiá predtým uviedli, že antidopingoví komisári nedokázali 22-ročnú plavkyňu nájsť v jej bydlisku na univerzite v San Diegu. Podľa vyjadrenia právnikov čakala Grovesová na komisárov vo svojej izbe, ale pracovníci agentúry sa nedostali cez recepciu a nesnažili sa ani plavkyňu kontaktovať telefonicky. Informáciu priniesol portál swimmingworldmagazine.com.