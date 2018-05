Strieborný medailista z ME v basketbale P. Rajniak by mal 65 rokov

Peter Rajniak, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Jeden z bývalých najúspešnejších slovenských basketbalistov, niekdajší československý reprezentant a tréner Peter Rajniak, by v piatok 25. mája mal 65 rokov.Štvornásobný československý majster, účastník moskovských olympijských hier v roku 1980 a majstrovstiev sveta v Kolumbii, a dvojnásobný medailista z majstrovstiev Európy Peter Rajniak je od 19. februára 2017 členom Siene slávy Slovenskej basketbalovej asociácie.Peter Rajniak sa narodil 25. mája 1953 v Dolnom Kubíne. Basketbalový elegán a výborný strelec z diaľky patril k dlhoročným oporám Slávie SVŠT a Interu Slovnaft Bratislava. V drese Interu sa tešil zo štyroch (1979, 1980, 1983, 1985) československých titulov, dvakrát (1981, 1982) bol vicemajstrom ČSSR a raz (1977) skončil s klubom z bratislavských Pasienkov v najvyššej lige na treťom mieste. S Interom sa zúčastnil siedmich ročníkov európskych klubových pohárov. Trikrát Pohára európskych majstrov, dvakrát Pohára víťazov národných pohárov FIBA a dvakrát Koračovho pohára FIBA. V sezóne 1984/1985 sa ocitol v najlepšej päťke najvyššej československej basketbalovej súťaže.Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Peter Rajniak patril aj k najdôležitejším hráčom československej reprezentácie. Za československú reprezentáciu odohral v rokoch 1978-1987 255 zápasov, v ktorých nazbieral 408 bodov. V drese reprezentácie získal dva vzácne kovy. V roku 1981 bronz na pražských ME a v roku 1985 striebro na ME v nemeckom Stuttgarte.Ma MS v Kolumbii v roku 1982 skončil spo spoluhráčmi na desiatom mieste. Deviatu priečku obsadila československá reprezentácia s Petrom Rajniakom na moskovských OH v roku 1980.Legendárny basketbalista s presnou rukou prezývanýpôsobil od roku 1985 ako hráč a neskôr ako tréner v Luxembursku, kde 4. februára 2000 vo veku 46 zomrel na infarkt.S manželkou Katarínou Rajniakovou, rodenou Balážovou mal dvoch synov Martina a Petra, ktorí sa v rokoch 2003-2013 v Luxembursku venovali basketbalu.Vrcholovo basketbal hrávala aj setra Petra Rajniaka Irena Rajniaková, juniorská majsterka Európy z roku 1975. Dvakrát skončila ako seniorská československá reprezentantka na ME štvrtá. S reprezentáciou Slovenska získala v talianskej Perugii v roku 1993 na ME bronz.