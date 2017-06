Strieľajúci muž zo stanice pri Mníchove je podozrivý z pokusu o vraždu

Polícia blokuje ulicu neďaleko stanice metra v Mníchove 13. júna 2017. Vážne zranenia utrpela nemecká policajtka počas dnešnej streľby na stanici metra Unterföhring na predmestí Mníchova. Zranených je viacero ľudí vrátane podozrivého, ktorého zadržali a vzali do väzby, informovala polícia. Podľa svedkov podozrivý údajne vzal policajtke zbraň a potom na ňu vystrelil. Zranil aj ďalších ľudí. Polícia ubezpečila, že nešlo o teroristický útok. FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Mníchov 13. júna (TASR) - Prokuratúra v Mníchove požiadala o uvalenie väzby na 37-ročného muža, ktorý dnes ráno postrelil viacero ľudí na železničnej stanici pri severovýchodnom okraji bavorskej metropoly. Podľa vyjadrenia jej hovorcu Floriana Weinzierla je hlavným dôvodom podozrenie z pokusu o vraždu.Incident na mníchovskom predmestí Unterföhring sa odohral po 08.20 h, keď polícia dostala hlásenie o potýčke vo vlaku mestskej rýchlodráhy, ktorá smerovala do Mníchova z blízkeho letiska. Nemenovaný Nemec, ktorý sa mal do tejto potýčky zapojiť, napadol na stanici v Unterföhringu policajta, pričom sa ho pokúsil zhodiť do koľajiska. Následne mu vytrhol služobnú zbraň a začal strieľať.Pri streľbe utrpela život ohrozujúce zranenie 26-ročná kolegyňa napadnutého policajta, ktorú jeden z výstrelov zasiahol do hlavy. Policajtka ešte predtým postrelila útočníka, ten však dokázal vystrieľať celý zásobník a zranil aj dvoch okoloidúcich ľudí. Následne sa pokúsil ujsť, načo ho zadržali pri blízkej kancelárskej budove.Po nahlásení streľby polícia uskutočnila v Unterföhringu rozsiahly zásah, pri ktorom bolo nasadených približne 200 policajtov vrátane príslušníkov špeciálnej jednotky. Na mieste zasahoval taktiež policajný vrtuľník.Motív konania zadržaného muža je zatiaľ nejasný a vyšetrovatelia okrem iného zisťujú, či bol v čase incidentu pod vplyvom alkoholu alebo drog. Muža pochádzajúceho z bavorského okresu Oberbayern už v minulosti zadržali s malým množstvom marihuany, konanie proti nemu však bolo vtedy zastavené. Zatiaľ nie je známe, že by trpel nejakým duševným ochorením.reagoval mníchovský policajný prezident Hubertus Andrä.