Štrkovecké jazero po 20 rokoch opäť kompletne zrevitalizujú

Bratislava 19. októbra (TASR) – Pri príležitosti 20. výročia zrevitalizovania Štrkoveckého jazera čaká v piatok (20.10.) toto jazero v bratislavskom Ružinove kompletná generálka. Mestská časť sa rozhodla na pomoc privolať odborných pracovníkov a potápačov, ktorí Štrkovec čistili aj prvýkrát. Tí aj tentoraz vyčistia dno jazera, okrem toho je naplánovaná aj menšia brigáda, teda čistenie okolia jazera."V biotope jazera a po celom obvode Štrkoveckého jazera budeme zbierať nezáhradný odpad. Budeme vyhrabávať a zametať lístie, čistiť lavičky a informačné tabule od grafitov. Bude to taká kompletná generálka po 20 rokoch," uviedla pre TASR ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová. Čistenie jazera je naplánované medzi 13.00 a 15.00 h a pomoc dobrovoľníkov je podľa hovorkyne vítaná. Tí by si však pre istotu mali doniesť vlastné rukavice, vrecia na odpad zabezpečí samospráva.Voda v jazere je však podľa mestskej časti čistá a vyhovujúca, čo zabezpečuje aj pravidelný monitoring Štrkoveckého jazera. Ten slúži na hodnotenie kvality a environmentálneho stavu jazera, ale aj na včasné identifikovanie zmien v kvalite vody, ktoré by mohli viesť ku zhoršeniu rekreačných a estetických hodnôt jazera. Jeho cieľom je tiež v prípade potreby navrhovať konkrétne opatrenia na odstránenie prípadných zdrojov znečistenia a udržanie rovnováhy hydrobiologických procesov. V minulosti sa takto napríklad odbahnilo dno jazera, kosili sa vodné rastliny počas ich premnoženia, identifikovali a odstraňovali sa zdroje znečistenia, obsypávali sa štrkom brehy jazera či obmedzoval prístup psov do jazera."Aby bola udržaná samočistiaca schopnosť jazera a aby tá revitalizácia spred 20 rokov mala zmyslel, je na Štrkoveckom jazere zakázané kúpať sa. Rovnako ako je zakázaný vstup psov na breh jazera," doplnila Šebová s tým, že o zákaze informujú aj zákazové značky na informačných tabuliach. Návštevníci, u ktorých je jazero v letných mesiacoch v obľube a kúpu sa v ňom, tak porušujú prevádzkový poriadok areálu.Starostlivosť o Štrkovecké jazero a jeho okolie vyplýva mestskej časti zo zmluvy o prenájme. A to na základe revitalizácie jazera, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1996 – 1997, kedy bolo jazero silne znečistené a zdevastované. Monitoring kvality vody je pokračovaním tohto projektu.