Štrnásťgólový strelec uplynulej sezóny Mareš z Ružomberka do Slovana

Zo slávnostného vyhlasovania výsledkov ankety Jedenástka Fortuna ligy 2016/17. Na snímke najlepší útočník sezóny Jakub Mareš z MFK Ružomberok. V Žiline, 28. mája 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - ŠK Slovan Bratislava angažoval z konkurenčného MFK Ružomberok českého futbalistu Jakuba Mareša. Tridsaťročný útočník nastrieľal v uplynulej fortunaligovej sezóne štrnásť gólov a dostal sa do ideálnej jedenástky najvyššej slovenskej súťaže.Mareš zamieril z tretieho tímu tabuľky k vicemajstrovi, s ktorým podpísal zmluvu na dva roky.povedal viceprezident bratislavského klubu Ivan Kmotrík ml na oficiálnom webe skslovan.com.Prvý medzisezónny prírastok do šatne "belasých" odštartoval kariéru v FK Teplice, v roku 2011 pôsobil v Sparte Praha, v Česku hral aj za FK Ústí nad Labem, 1. FC Slovácko, Duklu Praha a Mladú Boleslav. Od leta 2016 si obliekal ružomberský dres. Česko reprezentoval v mládežníckych kategóriách do šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť i dvadsať rokov.dodal Mareš.