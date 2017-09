Stroj SunExpressu prerušil let do Düsseldorfu pre planý poplach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Düsseldorf 12. septembra (TASR) - Lietadlo spoločnosti SunExpress smerujúce z Kanárskych ostrovov do nemeckého Düsseldorfu neplánovane pristálo vo francúzskom Toulouse.Dôvodom medzipristátia, ku ktorému došlo v pondelok večer, bolo signalizovanie požiaru z batožinového priestoru, ktoré sa ukázalo ako mylné.Informovalo o tom dnes internetové vydanie denníka Bild s odvolaním sa na hovorkyňu leteckej spoločnosti, ktorá zdôraznila, že v žiadnej fáze letu nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti pasažierov.Stroj so 182 cestujúcimi na palube vzlietol z kanárskeho ostrova Fuerteventura.Technici dnes lietadlo typu Boeing 737-800 preskúmali. Cestujúcich by mal z Toulouse do cieľovej destinácie prepraviť náhradný stroj.