Stromček: Bratislava dokáže na požiadavky EMA reagovať veľmi pružne

Brusel/Bratislava 5. októbra (TASR) - Slovensko má voči svojim konkurentom v snahe o získanie Európskej agentúry pre lieky (EMA) tú výhodu, že dokážeme flexibilne reagovať na požiadavky zo strany agentúry týkajúce sa nového sídla a jeho vybavenia. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Viktor Stromček, ktorý dnes v Bruseli spolu s ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom odprezentoval slovenskú kandidatúru na premiestnenie EMA do Bratislavy.Agentúra vo svojej hodnotiacej správe z 3. októbra upozornila na to, že bratislavské letisko neponúka dobré spojenie so svetom a najbližšie medzinárodné letiská vo Viedni a Budapešti sú náročné na dochádzanie.Stromček upozornil, že slovenská strana o tejto záležitosti diskutuje s agentúrou, pričom vysvetľuje, že z letiska vo Schwechate sa skôr dostanú do centra Bratislavy ako do centra Viedne.dodal.Európska komisia aj EMA veľmi dobre ohodnotili slovenskú ponuku budovy, kde by sa mohla agentúra presťahovať. Stromček zdôraznil, že rozostavaná Westend Plazza na Patrónke bude určite dokončená včas, dokonca s takmer polročným predstihom, na konci roku 2018. Podľa jeho slov meškanie výstavby zatiaľ nehrozí, stavba pokračuje podľa harmonogramu, už sa buduje posledné poschodie a v prípade nečakaných zvratov stále budeme mať niekoľko mesiacov rezervy na včasné odovzdanie budovy do prevádzky.zhodnotil situáciu. Podľa jeho slov sme pri dotváraní sídla agentúry ďaleko pružnejší než naši konkurenti. Spresnil, že to mesto, ktoré nebude mať v poriadku budovu, šance na úspech nemá, a dodal, že je pre SR dobrou správou, že eurokomisia vo svojom predbežnom stanovisku uviedla, že Bratislava a niekoľko ďalších miest pripraviliSlovensko v súťaži o získanie sídla EMA sľubuje nielen kvalitnú budovu s potrebným vybavením (rokovaciu sálu pre 300 ľudí nemá agentúra ani v Londýne), ale aj platbu nájomného za prvé dva roky, presťahovanie z Londýna do Bratislavy, podporu zamestnancom a ich rodinným príslušníkom pri hľadaní bývania, škôl a rôznych sociálnych vymožeností.Stromček priznal, že je predčasné hovoriť o konečnej sume, ktorú SR investuje do tohto projektu, lebo súťaž stále beží a nejaké "tromfy v rukáve" si musíme nechať až do novembra, keď Rada ministrov bude hlasovať o víťazovi. Podľa ministra Druckera pôjde o niekoľko desiatok miliónov eur. Stromček upozornil, že táto suma bude po ukončení súťaže zverejnená a urobí sa odpočet, koľko sa preinvestovalo v súlade s požiadavkami EMA.opísal situáciu Stromček. Dodal, že výhoda by bola nielen v podpore pre vedu a výskum na Slovensku. V prípade nášho úspechu sem budú chodiť tisíce návštevníkov na konferencie a táto významná agentúra s vyše 900 zamestnancami vytvára veľa synergických efektov v podobe sprievodných činností pozitívnych pre ekonomiku.Sídlo EMA v Bratislave by podporilo aj náš trh s nehnuteľnosťami. Stromček pre TASR uviedol, že v súčasnosti je v meste veľa developerských projektov a vieme ponúknuť zamestnancom agentúry dobré a kvalitné bývanie. Neobáva sa ani nedostatočnej kapacity hotelov. Dodal, že hotelová sieť je aktívna, budujú sa nové hotely a z Patrónky je dobrá a rýchla dostupnosť do hotelov v centre mesta a v súlade s európskymi štandardmi.