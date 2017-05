Stromček: Verím, že sme urobili všetko, aby novela nebola protiústavná

Na archívnej snímke štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 14. mája (TASR) – Štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček (Smer-SD) verí, že rezort urobil všetky kroky pre to, aby novela zákona, ktorá umožní niektoré práce na pozemkoch pod diaľnicou pred ukončením vyvlastňovania, nebola v rozpore s ústavou. Jediný, kto o tom môže rozhodnúť, je podľa jeho slov Ústavný súd SR, ak sa naň niekto obráti s takýmto podnetom.avizoval Stromček v dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike. Zdôraznil, že zámerom tohto zákona je ušetriť peniaze štátu v tom, aby nemusel vyplatiť neadekvátne vysoké sumy posledným približne desiatim majiteľom pozemkov pod obchvatom Bratislavy.Doteraz štát podľa jeho slov vyplatil za usporiadanie 99,5 % pozemkov pod obchvatom, teda v 11.000 zmluvách, približne 310 miliónov eur. Zvyšných približne desať majiteľov však žiada zhruba 55 miliónov eur za svoje pozemky.dodal Stromček.Jeho oponent v diskusii, poslanec SaS Miroslav Ivan však so súčasným znením zákona nesúhlasí.opísal Ivan.Pripomínal aj podobné opatrenia z roku 2007, ktoré vyhlásil Ústavný súd za protiústavné. Stromček však argumentoval tým, že v súčasnosti sa ministerstvo snažilo do novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest implementovať predošlé výhrady súdu.Napríklad najväčšou výčitkou bolo, že neexistovala žiadna kompenzácia pre majiteľa pozemku, ak na ňom štát robil práce pred ukončením vyvlastňovania.uviedol Stromček.Ivanovi však v novele napríklad prekáža aj voľný výklad toho, aké práce môže štát na pozemku pred ukončením vyvlastňovania vykonávať. Ide o odstrániteľné práce a ich presný rozsah má určiť stavebný úrad.dodal poslanec.Strana SaS podľa Ivana za návrh novely v súčasnej podobe v parlamente nezahlasuje. Právna norma sa aktuálne nachádza v prvom čítaní, o jej posunutí do druhého čítania by sa malo rozhodnúť v utorok 16. mája. Ivan však avizoval, že uvidí, aký vývoj zákon naberie.priblížil.Celé to však chápe ako nezvládnutie situácie, keďže sa má o takomto závažnom zákone rozhodnúť v zrýchlenom režime za niekoľko dní.konštatoval.