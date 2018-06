Stromková, Minčík a ďalší sa zapojili do 4. ročníka Kvapky krvi SOT

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júna (TASR) - Viac ako 90 darcov v Nemocnici sv. Michala v Bratislave prijalo tento rok výzvu slovenských olympionikov a športovcov a zapojilo sa do štvrtého ročníka Kvapky krvi Slovenského olympijského tímu. Akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková, športová strelkyňa Daniela Demjén-Pešková, bývalý vodný slalomár a olympijský medailista Juraj Minčík či bývalý hokejový obranca Boris Valábik sa vo štvrtok rozhodli darovať krv.Myšlienku podporilo aj mnoho hasičov a policajtov, pripojili sa tiež zamestnanci Slovenského olympijského výboru (SOV) a ďalší športovci. Akciu každoročne organizuje Nadácia Slovenského olympijského výboru v spolupráci so SOV a s Národnou transfúznou službou SR. Tento rok sa do organizácie zapojili aj Ministerstvo vnútra a Športové centrum polície.povedal prezident SOV Anton Siekel v tlačovej správe.povedal bývalý vodný slalomár a v súčasnosti riaditeľ Športového centra polície (ŠCP) Minčík.