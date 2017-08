Stromková na úvod SP neuspela, ďalšia súťaž až v novembri

Slovenská reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Zuzana Stromková, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cardrona 26. augusta (TASR) - Slovenskej akrobatke na lyžiach Zuzane Stromkovej nevyšiel v piatok (v sobotu ráno SELČ) vstup do olympijskej sezóny Svetového pohára. V novozélandskom stredisku Cardrona obsadila v kvalifikácii disciplíny slopestyle až 28. miesto, ďaleko od 8-členného finále.Najlepší bodový rezultát dosiahla Estónka Kelly Sildaruová, podarilo sa jej to v 2. kole (92,80). Na postup do nedeľňajšieho vrcholu súťaže bolo treba o desať bodov menej, ale aj táto méta zostala 27-ročnej Slovenke vzdialená. Stromková, ktorá v slopestyle skončila v minulej sezóne SP celkovo na 16. mieste, dostala v prvej kvalifikačnej jazde známku 25 a v druhej iba 20,80.Slovenská reprezentantka v akrobatickom lyžovaní sa usiluje o svoju druhú účasť na zimných olympijských hrách, v roku 2014 skončila na 20. mieste. V pretekoch SP má 10 umiestnení v prvej desiatke (dvakrát Big Air), ale ani raz na stupňoch. Avšak na pódium sa jej podarilo vystúpiť na MS v roku 2015 a bronzová medaila je jej doterajší životný úspech.Elitný sezónny seriál po ouvertúre u protinožcov bude pokračovať až v novembri mestskými pretekmi v Kodani. Na programe je Big Air, diciplína, v ktorej Stromková prenikla vlani a skončila celkovo na 9. mieste. Ďalšia súťaž v slopestyle je v závere novembra v rakúskom Stubai.