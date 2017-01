Stromková postúpila do finále slopestyle Svetového pohára

Na archívnej snímke slovenská akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková. Foto: TASR Foto: TASR

akrobatické lyžovanie - kvalifikácia slopestyle žien:

1. Coline Balletová Bazová (Fr.) 82,00,

2. Mee Hyun Lee (Kór. rep.) 75,66,

3. Dara Howellová (Kan.) 73,66,

4. Sarah Hoefflinová (Švajč.) 70,00,

5. Caroline Claireová (USA) 67,00,

6. Zuzana STROMKOVÁ (SR) 66,00,

7. Lara Wolfová (Rak.) 65,00,

8. Katie Summerhayesová (V. Brit.) 62,66

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seiser Alm 26. januára (TASR) - Slovenská reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Zuzana Stromková sa predstaví v sobotňajšom finále slopestyle na podujatí Svetového pohára v talianskom Seiser Alme.Stromková vo štvrtkovej kvalifikácii obsadila 6. priečku výkonom 66,00, najlepšia bola Francúzka Coline Balletová Bazová (82,00). Do finále sa prebojovalo osem najlepších žien z kvalifikácie.Stromková pred dvoma týždňami v prvých pretekoch slopestyle v sezóne vo francúzskom stredisku Font Romeu obsadila devätnáste miesto. Z pohľadu kvalifikačných bojov o ZOH 2018 dosiahla postupom do finále v Seiser Alme ďalší pozitívny výsledok, keďže do Pjongčangu sa prebojuje najlepších 24 v redukovanom poradí disciplíny.Finále v Seiser Alme je na programe v sobotu od 11.30 SEČ.