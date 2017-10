Strop na odmeny pre advokátov Žitňanská nevidí ako dobrú cestu

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 18. októbra (TASR) - Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) si nemyslí, že je dobrou cestou stanoviť stropy na odmeny pre advokátske kancelárie, ktoré zastupujú štát. Uviedla to počas mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej plénum diskutuje o mnohomiliónovej odmene pre advokáta Radomíra Bžána za jeho zastupovanie štátu v spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo.myslí si Žitňanská.Je však presvedčená, že štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti tým, že nahradí všetko reguláciou. Aj návrh uznesenia od opozície smeruje tam, aby sa ukotvili stropy či prijala sa právna norma, ktorá zareguluje výšku odmeny. Osobne si ale myslím, že toto nie je dobrá cesta. Nebránim sa ale tomu, že máme niečo urobiť," uistila.Podľa Žitňanskej platí, že nie je spor ako spor.vysvetlila.Ministerka sa hlási k tomu, aby sa pripravili a naformulovali zásady, ktorými budú viazané štátne inštitúcie. Nové pravidlá majú povedať, ako uzatvárať zmluvy s advokátskymi kanceláriami.dodala.Opozičný poslanec a advokát Alojz Baránik (SaS) súhlasí, že nemožno regulovať výšku odmien tak, ako by si to niekto predstavoval.myslí si. Snahu upratať tieto záležitosti víta aj Veronika Remišová (OĽaNO). Mrzí ju však, že to prichádza až po prepuknutí škandálu.