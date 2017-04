Strop nad bazénom v banskoštiavnickej plavárni čaká rekonštrukcia

Ilustračná snímka Foto: TASR - Branislav Račko Ilustračná snímka Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 20. apríla (TASR) - Strop nad plaveckým bazénom v budove Mestských kúpeľov - plaváreň v Banskej Štiavnici chcú rekonštruovať. Mestskí poslanci už odsúhlasili 9500 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na tento účel. Ešte na jeseň minulého roka totiž spadla zo stropu nad bazénom časť omietky. Situáciu mesto vyriešilo dočasným natiahnutím ochrannej siete.Podľa Pavla Bačíka, konateľa Bytovej správy, ktorá je prevádzkovateľom kúpeľov, povolil statik toto riešenie len dočasne. V letných mesiacoch, keď býva v mestskej plavárni odstávka, by preto chcelo mesto strop opraviť. "Statik povolil túto dočasnú úpravu len do 30. júna tohto roka, s tým, že navrhol riešenie. Zastabilizovať strop, zároveň ho znížiť a vyriešiť aj odvetrávanie miestnosti, nakoľko je tam vysoká vlhkosť," vysvetlil Bačík.Objekt mestskej plavárne je zateplený, no najmä interiér by si podľa Bačíka vyžadoval väčšiu rekonštrukciu. Išlo by napríklad o zmenu dispozície, zriadenie občerstvenia, víriviek či zníženie štvormetrovej hĺbky bazéna, čím by sa zároveň znížila aj energetická náročnosť na ohrev vody. "Každý rok tam preinvestujeme približne 10.000 až 20.000 eur, technický stav riešime podľa možností," podotkol konateľ Bytovej správy.Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková v tejto súvislosti uviedla, že do nasledujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva chce mesto pripraviť materiál hovoriaci o ďalších možnostiach zlepšenia a dobudovania mestských kúpeľov. Až po jeho vypracovaní bude môcť mesto hľadať prípadné zdroje na tento účel, no Babiaková uviedla, že postupnými krokmi by mohlo mesto tento objekt modernizovať aj z vlastných zdrojov.