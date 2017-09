Stropkov chce získať dotáciu na rekonštrukciu odborných učební

Ilustračné foto Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Stropkov 12. septembra (TASR) – Mesto Stropkov plánuje zmodernizovať odborné učebne v Základnej škole na Konštantínovej ulici. Školu postavili pred 20 rokmi. Prostredníctvom výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-PO2-SC222-2016-13 chce stropkovská samospráva získať nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 179.000 eur.Celková výška oprávnených výdavkov je viac ako 188.000 eur, v prípade schválenia žiadosti pôjde 85 percent nákladov zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu (85 % + 10 %) a stropkovská radnica by prispela z vlastných zdrojov sumou 9418 eur. Informoval o tom hovorca mesta Stropkov Peter Novák.Cieľom projektového zámeru je podpora základného vzdelávania zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební. Konkrétne pôjde o fyzikálnu učebňu a biologicko-chemickú učebňu - v obidvoch prípadoch sa počíta s kapacitou tried pre 24 žiakov. Zmodernizovať by sa mali aj polytechnická učebňa a učebňa informačno-komunikačných technológií s rovnakou kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj plnohodnotne vybavené pracoviská pre učiteľov týchto predmetov.Hovorca mesta potvrdil, že zámer projektu aj výšku spolufinancovania už schválili mestskí poslanci.