Stropkov zo svojho rozpočtu obnovuje centrum a postavil dve ihriská

Na snímke multifunkčné ihrisko, ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stropkov 12. júna (TASR) – V Stropkove prebieha postupná obnova centra mesta. Radnica na to vyčlenila 15.000 eur z vlastných zdrojov. Práce vykonávajú zamestnanci mestského podniku Služba. Aktuálne finišujú s terénnymi a sadovými úpravami historického parku. Vlani tam kompletne zrekonštruovali a vymenili kované oplotenie, teraz sa zamerali na revitalizáciu zelene, starej fontány a mobiliáru. Informoval o tom hovorca Mestského úradu v Stropkove Peter Novák.informoval primátor Stropkova Ondrej Brendza.V jarných mesiacoch začali zamestnanci mestského podniku s úpravou verejnej zelene. Zničené trávniky nanovo prekopali a osiali trávou, vytvorili nové kvetinové záhony, zasadili okrasné kry a stromy. Kompletnou obnovou prejde tiež fontána zo 60. rokov minulého storočia. V južnej časti parku pribudnú nové dizajnové lavičky.doplnil primátor.V Stropkove v týchto dňoch odovzdali do užívania aj dve detské ihriská na Hrnčiarskej a Chotčianskej ulici. Samospráva na to vyčlenila vyše 12.000 eur.