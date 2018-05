Stropnický bude zrejme veľvyslancom v Izraeli

Na snímke Martin Stropnický. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 4. mája (TASR) - Na poste šéfa českej diplomacie dôjde zrejme v blízkej budúcnosti k personálnej zmene. Minister zahraničných vecí ČR Martin Stropnický totiž podľa informácií, ktoré priniesli v piatok internetové servery Aktuálně.cz a iDNES.cz, skončí vo vysokej politike a stane sa novým veľvyslancom ČR v Izraeli. Samotný Stropnický v reakcii pre iDNES.cz uviedol, že sa k tejto informácií nebude vyjadrovať.Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Michaela Lagronová uviedla, že informácie o tom, kto, kde a kedy bude veľvyslancom ČR, sa komentujú až v momente, keď vybraný adept dostal agremán od hostiteľskej krajiny. Funkciu veľvyslanca ČR v Izraeli zastáva od roku 2014 Ivo Schwarz.Podľa nemenovaného kolegu Stropnického z vlády sa šéf českej diplomacie rozhodol sám, že už nechce pokračovať ako minister.Prezident ČR Miloš Zeman už v uplynulých dňoch naznačil, že Stropnický chce odísť z funkcie a že on osobne mu v tom brániť nebude a vyhovie mu, ak sa bude chcieť stať veľvyslancom.Návrh dohody o vytvorení koaličnej vlády hnutia ANO a Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) predpokladá, že rezort zahraničných vecí by patril sociálnej demokracii, ktorej možným kandidátom na nástupcu Stropnického na by mohol byť europoslanec Miroslav Poche.Martin Stropnický bol v predchádzajúcej českej vláde premiéra Bohuslava Sobotku ministrom obrany. Od decembra minulého roka je ministrom zahraničných vecí vo vláde premiéra v demisii Andreja Babiša. V minulosti pôsobil tento herec a umelecký riaditeľ Divadla na Vinohradoch aj ako minister kultúry či veľvyslanec ČR v Portugalsku, Taliansku a vo Vatikáne.