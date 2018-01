Stropnický: ČR je ochotná rokovať o navýšení podielu v eurorozpočte

Na archívnej snímke Martin Stropnický Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel 9. januára (TASR) - Česká republika je pripravená rokovať o navýšení svojho podielu v spoločnom rozpočte EÚ potom, ako Úniu opustí Spojené kráľovstvo. Uviedol to šéf českej diplomacie Martin Stropnický, ktorý sa zúčastnil dvojdňovej konferencii o tejto problematike v Bruseli.Podujatie s názvomsa konalo v dňoch 8.-9. januára.Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker na konferencii upozornil, že v dôsledku brexitu budú musieť ostatné členské krajiny platiť viac do spoločného rozpočtu, na čo je podľa Stropnického Česká republika pripravená.Stropnický pripomenul, že odchodom Británie príde eurorozpočet o 13 miliárd eur ročne.uviedol so spresnením, že zatiaľ nemožno hovoriť o presnejších číslach, ktoré však určite nebudú "astronomické". Ocenil, že bruselská konferencia nastavila prvé obrysy viacročného finančného rámca EÚ na roky 2020 - 2027.dodal.Česká strana podľa jeho slov víta, že zástupcovia eurokomisie a konferencii naznačili, že nechcú drastické škrty v kohéznej a poľnohospodárskej politike a že chcú zachovať eurofondy. Spresnil, že jeho krajina by si v budúcom programovacom období rada udržala pozíciu čistého príjemcu, zrejme však postupne skĺzne do pozície čistého platcu, na čo sa treba pripraviť. Dôležité však bude nájsť potrebný kompromis medzi členskými krajinami (lebo niektoré krajiny zvyšovať svoje národné príspevky nechcú) a nastaviť konečnú podobu sedemročného rozpočtu do jari 2019, teda ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v tom istom roku.Stropnický priznal, že aj na tejto konferencii odzneli náznaky, že budúca kohézna politika by mala byť spájaná s riešením migračnej krízy. Dodal, že ČR má racionálne argumenty preto, aby obhájila svoj postoj voči migrácii.vysvetlil.Pripomenul, že spolu s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) sa ČR angažuje v Líbyi, aj preto Čechom nikto nemôže povedať, že sú pasívni a že sa nepodieľajú na riešení migračnej krízy.