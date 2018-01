Stropnický: ČR vníma spor EÚ s Poľskom, ale nechce oslabovať význam V4

Na archívnej snímke Martin Stropnický. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel 9. januára (TASR) - Česká republika si uvedomuje otázky spojené s reformou justície v Poľsku, zároveň však nechce oslabovať význam a fungovanie Vyšehradskej štvorky (V4). Uviedol to šéf českej diplomacie Martin Stropnický v Bruseli po skončení konferencie o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ v súvislosti s pracovnou návštevou poľského premiéra v Európskej komisii.Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker má v utorok večer dohodnutú pracovnú večeru s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim. Témou ich spoločného rozhovoru by mala byť najmä reforma justície v Poľsku, pre ktorú eurokomisia iniciovala právne konanie voči tejto krajine.Stropnický skonštatoval, že je to nádejný krok, leboZároveň upozornil, že k podobnému stretnutiu vo forme pracovnej večere dôjde koncom januára aj medzi šéfom exekutívy EÚ a českým premiérom Andrejom Babišom. Juncker a Babiš by sa okrem iného mali venovať aj problémom, ktoré Brusel vyčíta českej strane.S odkazom na spor medzi EÚ a Poľskom šéf českej diplomacie priznal, že jeho krajina je v "pomerne zložitej situácii".priznal Stropnický, ktorý pripomenul, že na túto situáciu zareagoval aj český Ústavný súd.dodal.Podľa Stropnického má toto regionálne zoskupenie svoju úlohu a možno ho vnímať ako nástroj spoločných postupov štyroch stredoeurópskych krajín v niektorých politikách.Minister sa vyhol odpovedi na otázku, ako ČR zareaguje na prípadné hlasovanie o strate hlasovacích práv pre Poľsko v Rade EÚ, ak k takému hlasovaniu v súlade s článkom 7 Lisabonskej zmluvy dôjde. Uviedol, že treba počkať niekoľko týždňov, ako sa situácia vyvinie, a vyjadril nádej, že Morawiecki v dialógu s Bruselom prejaví dostatok schopností, abySpravodajca TASR Jaromír Novak