Stropnický: Mattisove varovanie spojencom z NATO netreba dramatizovať

Minister obrany Českej republiky Martin Stropnický. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel 15. februára (TASR) - Nie je to prvýkrát, keď na pôde Severoatlantickej aliancie silnejú výzvy, aby jednotlivé členské krajiny zvýšili svoje výdavky na obranu na dohodnuté dve percentá HDP. V súvislosti s dnešným varovaním amerického ministra obrany Jamesa Mattisa to dnes uviedol obrany Českej republiky Martin Stropnický.Nový šéf Pentagonu na stretnutí s rezortnými kolegami v Bruseli vyzval členské krajiny NATO, aby ešte do konca tohto roka začali zvyšovať svoje výdavky na obranu. V opačnom prípade pohrozilamerických záväzkov voči NATO, aj keď nespresnil, čo by takéto oslabenie znamenalo.Stropnický Mattisovo vystúpenie nevníma. Nový šéf Pentagónu podľa neho len zopakoval to, čo už odznelo na summite vo Walese v roku 2014, kde spojenci prijali dvojpercentné rozpočtové záväzky v priebehu jednej dekády.K takýmto výzvam zo strany USA dochádzalo aj počas vlády predošlého prezidenta Baracka Obamu; podľa Stropnického sú teraz tieto výzvy o čosi silnejšie, ale nikto zo spojencov ich oprávnenosť nespochybňuje. V poslednom desaťročí však rozpočtové náklady na obranu v mnohých európskych krajinách klesali.povedal dnes Mattis 27 kolegom z krajín NATO. Spojené štáty míňajú na obranu viac, ako všetci ostatní spojenci dohromady. Podľa údajov aliancie v roku 2016 USA vynaložili 3,61 percenta amerického HDP na obranu.V Európe je situácia iná. Nemecko vlani dalo na len obranu 1,19 percenta HDP. Výdavky desiatich krajín aliancie boli ešte menšie, medzi nimi bolo aj Slovensko (1,10 percent HDP) a Česká republika (1,03 percent HDP).Stropnický v tejto súvislosti upozornil, že nižšie rozpočty na obranu - okolo jedného percenta - mali vlani nielen menšie krajiny, ale aj veľké štáty ako Kanada, Španielsko či Taliansko.Podľa českého ministra aj Amerika chápe, že nie je také ľahké pre tieto krajiny rýchloz 1,1 percenta na dve percentá, ale musia sa na tento trend pripraviť.Podľa Stropnického len málo krajín za posledné dva-tri rokyotočilo nepriaznivý rozpočtový trend ako Česká republika. Podľa štatistík českého ministerstva obrany výdavky v roku 2015 boli na úrovni 0,96 percent HDP, v roku 2016 to bolo na úrovni 1,03 percent a rozpočet na tento rok ráta s výdavkami v podobe 1,08-percentných výdavkov pre rezort obrany.uviedol Stropnický.