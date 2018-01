Stropnický očakáva horúce chvíle pri hlasovaní o dôvere vláde ČR

Martin Stropnický, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel 9. januára (TASR) – Situácia pred stredajším hlasovaním o dôvere českému premiérovi Andrejovi Babišovi v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo je celkove nepriaznivá. Priznal to v utorok v Bruseli šéf českej diplomacie Martin Stropnický, ktorý sa v metropole Belgicka zúčastnil na dvojdňovej konferencii zameranej na budúci dlhodobý rozpočet EÚ.Na otázky novinárov, ako vníma kauzu známu ako Čapí hnízdo, pri ktorej Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) uviedol, že môže ísť o podvod, Stropnický zdôraznil, že je minister Babišovej vlády a nie jeho poradca.dodal.České ministerstvo financií zverejnilo vo štvrtok (4.1.) na svojej webstránkeku ktorým dospel OLAF pri vyšetrovaní firmy Čapí hnízdo, ktorá patrí pod holding Agrofert. V krátkom texte vyňatom z 50-stranovej správy sa píše o zistenýcha tiež o42,5 milióna českých korún, ktorá mala byť na projekt poskytnutá z európskych fondov, informoval spravodajský portál Novinky.cz.Stropnický v tejto súvislosti vyslovil prekvapenie, že na rozdiel od ministerstva financií, ktoré uviedlo ibaz vyšetrovacieho spisu, niektoré noviny a poslanci parlamentu mali k dispozícii celú správu OLAF, a to dokonca skôr, ako bola doručená do Prahy.Zároveň priznal, že opozícia si počas stredajšieho hlasovania o dôvere v Poslaneckej snemovni zrejme nenechá ujsť príležitosťopísal situáciu Stropnický.Spravodajca TASR Jaromír Novak