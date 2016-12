Studená sprcha pre slovenských hokejistov od Kanady

Tréner Ernest Bokroš Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 28. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti dostali na úvod juniorských MS studenú sprchu od suverénnej Kanady. Viac ako debakel 0:5 mrzel trénera Ernesta Bokroša chabý ofenzívy prejav, ktorého výsledkom bolo len šesť striel na bránku súpera. Naopak, potešil ho výkon brankára Adama Húsku, avizoval však, že v nasledujúcom dueli s USA dostane šancu Matej Tomek.Z taktického hľadiska zvládli slovenskí juniori len prvú tretinu. Vo väčšine prípadov si úspešne rozobrali útočiacich hráčov súpera, dostatočne vykryli priestor pred Húskom a až na niekoľko nebezpečných striel nepustili favorita do gólových kombinácií. Zlom nastal v 26. minúte, keď po zbytočnom prepadnutí vpredu odštartoval gólovú lavínu domácich Jeremy Lauzon. "konštatoval pre TASR Bokroš.Po prelomení kompaktného prejavu sa Slovákom zrútil celý systém. Chybili aj v obrane, no horšie bolo, že smerom dopredu boli absolútne bezzubí. Za štyridsať minút vyslali na kanadskú bránku len tri strely, v záverečnej časti pridali rovnaký počet. So šiestimi platnými pokusmi vyrovnali negatívny rekord juniorských svetových šampionátov." zdôraznil Bokroš.Šéftréner dvadsiatky sa spoločne s realizačným tímom zhodol na tom, že jedným z mála pozitív duelu s Kanadou bol výkon Adama Húsku. Devätnásťročný brankár, ktorý sa predstavil aj na uplynulom šampionáte, kryl 39 striel a mal vyše 88-percentnú úspešnosť zásahov." ozrejmil Bokroš pre TASR.Už v noci na štvrtok čaká jeho zverencov ďalší zámorský výber. Keďže pôjde o podobný herný štýl ako v prípade Kanady, Bokroš vie, čo môže od Američanov očakávať. Zo vstupného debaklu 0:5 plánuje hráčom za krátky čas vštepiť do hláv len pozitíva. "avizoval hlavný kormidelník.Duel s USA je na programe už o 1.30 SEČ, teda približne 21 hodín po konci stretnutia s Kanadou. Vedenie reprezentácie hráčov na program dlhodobo pripravovalo. "Chlapcom stále vysvetľujeme, že toto je turnajový spôsob. Robíme všetko preto, aby sme sa tomu čo najviacdodal Bokroš.