Student Hockey Eurochallenge a ďalší rozvoj univerzitného hokeja

BRATISLAVA 9. októbra 2017 (WBN/PR) - Historicky prvé vzájomné meranie si síl minuloročných finalistov Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) a ruskej Student Hockey League (SHL) znamenalo nielen nový míľnik v rámci vzťahov medzi spomínanými ligami, resp. asociáciami, ktoré ich zriaďujú, ale tiež nové spoločné plány do budúcna. Snahou je totiž vytvoriť z turnaja Eurochallenge každoročnú tradíciu a novou výzvou je tiež usporiadanie World Cupu, na ktorom by prišli do priamej konfrontácie študenti z EUHL, SHL a americkej ACHA.Turnaj Student Hockey Eurochallenge sa v ruskom Jekaterinburgu uskutočnil po prvý raz, učastníkmi boli minuloroční finalisti EUHL (UMB Hockey Team, UK Praha) a SHL (Ural State Mining University, Moscow Aviators).pokračoval Kyseľ.Turnaj v ruskom Jekaterinburgu si pochvaľoval aj kapitán českého celku UK Praha Petr Hučko:Okrem samotných hráčov či členov realizačných tímov sú na mieste slová spokojnosti aj zo strany EUHA, konkrétne jej viceprezidenta Ľubomíra Sekeráša, ktorý súčasne poukazuje na vysokú kvalitu hry.vyslovil Sekeráš.Ďalšiu priamu konfrontáciu finalistov EUHL a SHL možno nazvať akousi víziou Európskej univerzitnej hokejovej asociácie, ktorá je riadiacim orgánom EUHL, a členov SHL, nakoľko snahou je usporiadanie turnaja na pravidelnej báze. Už budúci rok by si tak finalisti spomínaných dvoch študentských súťaží mali zmerať sily v Krasnojarsku. Vysokoškoláci z Európy a Ruska by sa ale mohli stretnúť ešte skôr – každoročne na prelome kalendárnych rokov sa organizuje zápas medzi výberom EUHL a americkej ACHA. Cieľom je na začiatku januára 2017 pripraviť na Slovensku študentský turnaj World Cup, na ktorom by som predstavil aj výber z SHL.