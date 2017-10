Študent vymyslel aplikáciu, ktorá má odhaliť problémy s chrbticou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice-Šaca 15. októbra (TASR) - Inovatívny nápad praktikanta Kliniky liečebnej rehabilitácie v Košiciach-Šaci vyhral na medzinárodnom sympóziu. To sa konalo na začiatku októbra v Olomouci, pričom nosnou témou 11. ročníka boli nové techniky a technológie v medicíne.informovala hovorkyňa spoločnosti Agel SK Alžbeta Sivá.Mobilné aplikácie sú čoraz obľúbenejšie a využívajú sa takmer na všetko, počítajú spálené kalórie pri behu, pripomínajú pitný režim alebo nutnosť pohybovej aktivity. Nezaostáva však ani medicínska oblasť. Konrády prišiel s návrhom novej mobilnej aplikácie, ktorá odhalí problém s chrbticou prostredníctvom diagnostiky pohybového aparátu priamo v telefóne.predstavuje fungovanie aplikácie Konrády.Nápaditý študent praxuje na Klinike liečebnej rehabilitácie Nemocnice Košice-Šaca a rád by sa stal fyzioterapeutom. Problémy pacientov mu nie sú ľahostajné. Z praxe však vie, ako ľudia odkladajú návštevu lekára a podceňujú bolesti chrbtice. Vymyslel preto návrh mobilnej aplikácie, ktorá nielen zistí a napovie, že má človek problém, ktorý treba riešiť, ale rovno ponúkne konkrétne riešenie v jeho okolí. Princíp fungovania by mal byť jednoduchý.Klinika liečebnej rehabilitácie Nemocnice Košice-Šaca ponúka pacientom komplexnú diagnostiku a liečebnú rehabilitáciu ochorení pohybového systému, chorôb nervovej a obehovej sústavy detí a dospelých či starostlivosť o pacientov po úrazoch a operáciách pohybového aparátu.